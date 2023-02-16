Сообщения в iOS заговорят голосами ваших друзей

Сайт Patently Apple обнаружил патентную заявку Apple, в которой описываются новые возможности iMessage. Пользователь iPhone сможет слушать присланные ему сообщения — они будут зачитаны помощником Siri или голосами отправителей.
Чтобы голос пользователя появился в базе iMessage, будет необходимо предоставить приложению несколько произнесённых фраз для анализа и дальнейшей трансформации. Даже небольшого примера, по замыслу Apple, будет достаточно для того, чтобы в дальнейшем точно имитировать голос того или иного человека.
Запрос на прикрепление голосового примера будет отображаться в момент отправки сообщения. Можно будет отказаться, тогда получать получит только текстовое сообщение без возможности прослушать его так, будто оно произнесено отправителем.
В настоящее время в мессенджерах и соцсетях популярна обратная операция — когда нейросеть анализирует голосовое сообщение и трансформирует его в текст. Это избавляет от необходимости слушать «голосовуху», ведь можно прочитать её транскрипцию (правда, она далеко не всегда точная). Такая возможность есть в Telegram и «ВКонтакте».
А новый iPhone и многое другое вы можете купить у наших друзей из Big Geek. Скидка по промокоду iGuides