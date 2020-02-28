Третья часть знаменитого Tower Defense от Electronic Arts наконец-то покинула фазу альфа тестирования. Теперь игра Plants vs. Zombies 3 находится в стадии софт-запуска для Филиппин, Румынии и Ирландии. В ближайшем будущем разработчики из студии PopCap и EA обещают добавить еще больше стран. По словам издателя, разработка игры будет продолжена до момента публичного релиза.
Как и ожидалось, в PvZ 3 добавят новых героев, а также вернутся знаменитые фавориты. Игровой процесс закручен вокруг защиты города. Разработчики решили слегка упростить механику, для того чтобы удобнее было играть прямо на ходу.
Происходящее на экране сменило ориентацию и теперь уничтожать толпы зомби с помощью различных растений нужно в вертикальном режиме, вероятно, такое решение обусловлено возможностью контролировать игровой процесс одной рукой. Помимо было внесено ключевое изменение в механику матча, отпала необходимость выращивания Sunflower, энергию для посадки новых растений они приносят автоматически. За счет этого удалось сделать «арену» компактнее для вертикальной ориентации.
Также стоит отметить, что сражения стали быстрее и отнимают не так много времени. В Plants vs. Zombies 3 не получиться поиграть автономно, игре требуется интернет-соединение.
Заметно, что разработчики уделили больше времени тактике. Теперь просто так не получится «рашем» засадить поле по максимуму самыми убойными представителями местной флоры и вдоволь поиздеваться над безмозглыми зомби. Перед стартом боя игра предупредит о врагах на поле с эксклюзивными способностями. Для того, чтобы победить, понадобится подобрать соответствующую команду, которая сможет отразить скиллы противников.
Не обошлось без «боевого пропуска», в PvZ 3 это явление называется Premium и по мере прокачки позволяет получать дополнительные награды в лучших традициях PUBG и Fortnite. Стоимость Premium составляет 300 кристаллов, купить которые можно во внутреннем магазине, к примеру, 400 кристаллов продают за 392 рубля.
Поиграв в течение нескольких дней наличие агрессивных механик технологии pay2win выявлено не было, похоже, разработчики учли косяки второй части и прислушались к мнениям игроков. Попробовать игру смогут владельцы филиппинской, румынской или ирландской учетной записи iOS или Android. Помимо этого, пользователи устройств на операционной системе от Google могут скачать APK-файл Plants vs. Zombies 3 отсюда.
Как и ожидалось, в PvZ 3 добавят новых героев, а также вернутся знаменитые фавориты. Игровой процесс закручен вокруг защиты города. Разработчики решили слегка упростить механику, для того чтобы удобнее было играть прямо на ходу.
Происходящее на экране сменило ориентацию и теперь уничтожать толпы зомби с помощью различных растений нужно в вертикальном режиме, вероятно, такое решение обусловлено возможностью контролировать игровой процесс одной рукой. Помимо было внесено ключевое изменение в механику матча, отпала необходимость выращивания Sunflower, энергию для посадки новых растений они приносят автоматически. За счет этого удалось сделать «арену» компактнее для вертикальной ориентации.
Также стоит отметить, что сражения стали быстрее и отнимают не так много времени. В Plants vs. Zombies 3 не получиться поиграть автономно, игре требуется интернет-соединение.
Заметно, что разработчики уделили больше времени тактике. Теперь просто так не получится «рашем» засадить поле по максимуму самыми убойными представителями местной флоры и вдоволь поиздеваться над безмозглыми зомби. Перед стартом боя игра предупредит о врагах на поле с эксклюзивными способностями. Для того, чтобы победить, понадобится подобрать соответствующую команду, которая сможет отразить скиллы противников.
Не обошлось без «боевого пропуска», в PvZ 3 это явление называется Premium и по мере прокачки позволяет получать дополнительные награды в лучших традициях PUBG и Fortnite. Стоимость Premium составляет 300 кристаллов, купить которые можно во внутреннем магазине, к примеру, 400 кристаллов продают за 392 рубля.
Поиграв в течение нескольких дней наличие агрессивных механик технологии pay2win выявлено не было, похоже, разработчики учли косяки второй части и прислушались к мнениям игроков. Попробовать игру смогут владельцы филиппинской, румынской или ирландской учетной записи iOS или Android. Помимо этого, пользователи устройств на операционной системе от Google могут скачать APK-файл Plants vs. Zombies 3 отсюда.
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