Третья часть знаменитого Tower Defense от Electronic Arts наконец-то покинула фазу альфа тестирования. Теперь игра Plants vs. Zombies 3 находится в стадии софт-запуска для Филиппин, Румынии и Ирландии. В ближайшем будущем разработчики из студии PopCap и EA обещают добавить еще больше стран. По словам издателя, разработка игры будет продолжена до момента публичного релиза.Как и ожидалось, в PvZ 3 добавят новых героев, а также вернутся знаменитые фавориты. Игровой процесс закручен вокруг защиты города. Разработчики решили слегка упростить механику, для того чтобы удобнее было играть прямо на ходу.Происходящее на экране сменило ориентацию и теперь уничтожать толпы зомби с помощью различных растений нужно в вертикальном режиме, вероятно, такое решение обусловлено возможностью контролировать игровой процесс одной рукой. Помимо было внесено ключевое изменение в механику матча, отпала необходимость выращивания Sunflower, энергию для посадки новых растений они приносят автоматически. За счет этого удалось сделать «арену» компактнее для вертикальной ориентации.Также стоит отметить, что сражения стали быстрее и отнимают не так много времени. В Plants vs. Zombies 3 не получиться поиграть автономно, игре требуется интернет-соединение.Заметно, что разработчики уделили больше времени тактике. Теперь просто так не получится «рашем» засадить поле по максимуму самыми убойными представителями местной флоры и вдоволь поиздеваться над безмозглыми зомби. Перед стартом боя игра предупредит о врагах на поле с эксклюзивными способностями. Для того, чтобы победить, понадобится подобрать соответствующую команду, которая сможет отразить скиллы противников.Не обошлось без «боевого пропуска», в PvZ 3 это явление называется Premium и по мере прокачки позволяет получать дополнительные награды в лучших традициях PUBG и Fortnite. Стоимость Premium составляет 300 кристаллов, купить которые можно во внутреннем магазине, к примеру, 400 кристаллов продают за 392 рубля.Поиграв в течение нескольких дней наличие агрессивных механик технологии pay2win выявлено не было, похоже, разработчики учли косяки второй части и прислушались к мнениям игроков. Попробовать игру смогут владельцы филиппинской, румынской или ирландской учетной записи iOS или Android . Помимо этого, пользователи устройств на операционной системе от Google могут скачать APK-файл Plants vs. Zombies 3 отсюда