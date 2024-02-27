Сотни популярных сайтов и приложений перестали работать. Случилось что-то очень серьёзное

Александр
Сервисы, отслеживающие работоспособность сайтов и приложений, начали фиксировать множество жалоб. Проблемы с доступностью возникли одновременно у нескольких сотен ресурсов, в том числе самых популярных.

Пользователи жалуются на проблемы в работе Telegram, ВКонтакте, WhatsApp, Viber, поисковика Google, YouTube, банковских приложений, маркетплейсов, сайтов госорганов и многого другого. Примечательно, что сбои возникли одновременно повсюду, из-за чего пользователи не могут перейти на резервные каналы общения.



Также наблюдаются сложности с сотовой связью и мобильным интернетом почти у всех российских операторов.  Возможность полноценно пользоваться интернетом сохраняется только у некоторых из них, а также при работе с сайтами не через браузер, а через мобильные приложения.

Сбои затронули не только Россию, но и другие страны, что указывает на повреждение магистральных сетей связи. По сведениям израильского издания Globes, несколько часов назад воюющее с Израилем палестинское движение «Хамас» повредило в Красном море четыре подводных кабеля, которые соединяют континенты в интернет-сеть. Ремонт этих кабелей может занять до двух месяцев.

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Обновлено:

Падение интернет-ресурсов произошло из-за проверки и перенастройки шлюзов Роскомнадзора. б этом сообщил зампред Комитета Госдумы по информационной политике, информационных технологиям и связи Антон Ткачёв:

«В рамках перенастроек Роскомнадзора ряд систем могут падать. Роскомнадзор провел эту проверку, чтобы понять, где есть эти узкие места, которые могут в будущем привести к возможной разблокировке какого-то из шлюзов или каналов».
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Комментарии

+22
birowa
Понятно, хамасятские террористы…
Сегодня в 14:05
#
Esthet
+1853
Esthet
Да вроде все работает, не заметил ни чего🤷🏻по крайней мере вотсап телега и вк без изменений
Сегодня в 14:15
#
tellurian
+1920
tellurian Esthet
Повезло вам 👍!
Сегодня в 14:27
#
st00p1dm0nkey
+4314
st00p1dm0nkey
Главное, что айгадс работает!
Сегодня в 14:19
#
–12
Guamokolatokint
Скорее всего кабель сперли хохлы
Сегодня в 15:00
#
tellurian
+1920
tellurian
Готовятся к 29 февраля. Учения по отключению всех мессенджеров. Боятся провокаций.
Сегодня в 15:41
#
tellurian
+1920
tellurian
У части пользователей открылся доступ к и инст и Х без всяких впн.
Сегодня в 16:34
#
+225
Holldann
Где Израиль и где РФ. Роскомпозор тренируется стопудово
Сегодня в 16:43
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