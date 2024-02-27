Сотни популярных сайтов и приложений перестали работать. Случилось что-то очень серьёзное

Пользователи жалуются на проблемы в работе Telegram, ВКонтакте, WhatsApp, Viber, поисковика Google, YouTube, банковских приложений, маркетплейсов, сайтов госорганов и многого другого. Примечательно, что сбои возникли одновременно повсюду, из-за чего пользователи не могут перейти на резервные каналы общения.
Также наблюдаются сложности с сотовой связью и мобильным интернетом почти у всех российских операторов. Возможность полноценно пользоваться интернетом сохраняется только у некоторых из них, а также при работе с сайтами не через браузер, а через мобильные приложения.
Сбои затронули не только Россию, но и другие страны, что указывает на повреждение магистральных сетей связи. По сведениям израильского издания Globes, несколько часов назад воюющее с Израилем палестинское движение «Хамас» повредило в Красном море четыре подводных кабеля, которые соединяют континенты в интернет-сеть. Ремонт этих кабелей может занять до двух месяцев.
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Падение интернет-ресурсов произошло из-за проверки и перенастройки шлюзов Роскомнадзора. б этом сообщил зампред Комитета Госдумы по информационной политике, информационных технологиям и связи Антон Ткачёв:
«В рамках перенастроек Роскомнадзора ряд систем могут падать. Роскомнадзор провел эту проверку, чтобы понять, где есть эти узкие места, которые могут в будущем привести к возможной разблокировке какого-то из шлюзов или каналов».