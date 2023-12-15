Сотовая связь в 2024 году: цены вырастут, тарифы оскуднеют

Александр
Фото: Unsplash

По данным Cnews, 2024 год станет для сотовых операторов и их абонентов более сложным, чем 2023. Выбор тарифов станет менее разнообразным, а за те же услуги придётся платить больше.

К росту цен приведёт в том числе переход операторов к базовым станциям, оснащённым российским оборудованием вместо иностранного. Они обязаны полностью «модернизировать» сети к 2025 году, и этот процесс будет продолжаться весь следующий год. Отказ от зарубежных компонентов может привести к ухудшению качества услуг, а это потребует затрат на перенастройку, ремонт и замену оборудования, что в конечном итоге будет оплачиваться, конечно же, из кармана потребителей.

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Даже если бы операторам отсрочили переход на отечественное оборудование, это не решит проблему. Дело в том, что устройства зарубежных компаний в последние пару лет подорожали в несколько раз из-за дефицита, а основные производители (Huawei, Nokia и Ericsson) прекратили официальные поставки в Россию.

Чиновники разрешили операторам повышать тарифы не более чем на уровень инфляции, а официально она невысокая, поэтому такое повышение вряд ли позволит им отбить свои затраты и получить доход, который будет израсходован в дальнейшем на модернизацию сетей. Это означает, что операторам придётся придумывать способы увеличения выручки, а это достигается в основном манипуляцией с тарифами — отправкой более выгодных для абонентов в архив и введение новых, которые будут обходиться дороже с предоставлением меньшего объёма услуг.

Некоторые российские операторы уже объявили о повышении цен. Так, у Tele2 архивные тарифы в начале года подорожают на 10-15%, а абонентская плата по актуальным тарифам якобы заморожена до конца 2025 года (хотя абоненты сообщают, что в следующем году цены вырастут и на тех тарифах, условия по которым были заморожены).
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Комментарии

+1
BIV
Качество связи 👎
час назад в 17:43
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