Не стоит верить Tele2: оператор меняет тарифы даже с «замороженной» ценой

Несколько дней назад Tele2 оповестил своих абонентов о повышении цен на архивных тарифах, а затем объявил, что цены на актуальных тарифах будут заморожены до конца 2025 года. Абонентам предложено переходить со старых тарифов на новые, чтобы как минимум два года платить по зафиксированным расценкам.Как выяснилось, Tele2 замораживал цены на тарифах и раньше, что не мешало повышать их до истечения заморозки. Абоненты заметили , что с начала 2024 года подорожают в том числе те тарифы, в описании которых сказано о заморозке размера абонентской платы до конца 2024 года.





Раз Tele2 собирается повысить цены на замороженных тарифах уже сейчас, нет никакой гарантии, что оператор не провернёт точно такой же трюк с тарифами, на которые предлагает перейти абонентам, желающим обезопасить себя от подорожания. Ему будет достаточно точно так же перевести их в разряд архивных и оповестить абонентов в SMS об изменениях в условиях оплаты.



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