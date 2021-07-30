Ямало-Ненецкий АО Магаданская область Ханты-Мансийский АО Сахалинская область г. Москва Ярославская область Мурманская область Чукотский АО г. Санкт-Петербург Республика Коми







Информационно-аналитическое агентство Content Review опубликовало результаты исследования тарифов российских сотовых операторов и рассчитанный на их основе индекс доступности связи по итогам первого полугодия 2021 года. Были исследованы тарифы восьми операторов (МТС, «МегаФон», «Билайн» и Tele2, а в Крыму вместо них — Win Mobile, «СевТелекомСвязь» и «Волна Мобайл»).Content Review указывает, что минимальный пакетный тариф на мобильную связь подорожал на 16% сравнению со вторым полугодием 2020 года — с 281 до 326 рублей. Операторы сместили фокус с индивидуальных абонентов на привлечение семей и групп абонентов, предлагая скидки за подключение нескольких SIM-карт.Регионы с самой доступной мобильной связью для населения с учётом средней заработной платы и минимальных пакетных тарифов на мобильную связь:Content Review отмечает, что в состоянии ценовой войны остались лишь два оператора — Tele2 и МТС. Они предлагают самые низкие начальные пакетные тарифы в большинстве регионов, однако их наполнение является минимальным, тогда как начальные пакетные тарифы «Билайна» и «МегаФона» можно назвать достаточными для широких групп абонентов. — МТС предлагает большое количество тарифов, направленных на самые разные социальные группы, однако самым доступным является «Нетариф» — конструктор, в котором можно установить минимальные пакеты услуг. «Билайн» ориентируется на подключение нескольких абонентов к одному счету: линейка «Близкие люди» предполагает, что абонент может оформить дополнительные SIM-карты, подключаемые к его пакетам услуг, без дополнительной платы. «МегаФон» в линейке «Без переплат» делает упор на тарифы с включенным трафиком, тариф «Интернет» с большим пакетом трафика стоит дешевле тарифа «Звонки», где есть пакет трафика, но пакет интернета значительно меньше. Tele2 предлагает абонентам приобретать или объединять в группы до 5 SIM-карт.