



Российские операторы сотовой связи начали предоставлять различные бонусы и привилегии абонентам, которые в условиях самоизоляции из-за коронавируса сидят дома и выходят на улицу только по неотложным делам.



Tele2 с 28 марта по 5 апреля начисляет по 1 ГБ тем, кто не отходит от своей базовой локации дальше чем на 500 метров. Данные анализируются на основе показаний базовых станций. Накопленный трафик можно использовать в течение месяца. Tele2 может продлить эту акцию, если власти страны введут новые «нерабочие дни».



«Билайн» модифицировал акцию «Гиги за шаги». Если раньше для получения 100 МБ трафика в день было необходимо сделать определённое количество шагов, то теперь наоборот, нужно ограничить себя 1000 шагами.







МТС запустил на сайте vr.mts.ru бесплатную онлайн-трансляцию концертов в формате VR. Юбилейное выступление группы «Чайф», к примеру, посмотрели более 5 млн человек, а на начало апреля запланировано ещё несколько подобных выступлений известных российских музыкантов.



По данным Yota, в конце марта, рекомендациям не выходить на улицу последовали лишь 3% абонентов. Несмотря на этот показатель, Yota и владеющий ею «МегаФон» не проводят каких-либо акций, поощряющих абонентов, которые сидят дома.







