Apple предупредила сотрудников розничной и онлайн-торговли о том, что они были готовы ответить на вопросы клиентов о новых функциях компании по ограничению распространения детской порнографии. Об этом сообщил журналист Марк Гурман.В служебной записке для сотрудников компания попросила их ознакомиться с документом с часто задаваемыми вопросами о новых мерах безопасности, предназначенных для обнаружения изображений детей сексуального характера. Apple также указала, что она рассмотрит вопросы конфиденциальности.В памятке на этой неделе говорилось:«Вы можете получать вопросы о конфиденциальности от клиентов, которые видели наше недавнее объявление о защите детей. Здесь есть полный список часто задаваемых вопросов, чтобы ответить на них и обеспечить бОльшую ясность и прозрачность в процессе».Функция iCloud вызвала резонанс среди защитников конфиденциальности, некоторых пользователей и даже сотрудников Apple. 6 августа она запустила алгоритм, который будет изучать фотографии, хранящиеся на устройствах пользователей.