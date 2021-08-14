Apple предупредила сотрудников розничной и онлайн-торговли о том, что они были готовы ответить на вопросы клиентов о новых функциях компании по ограничению распространения детской порнографии. Об этом сообщил журналист Марк Гурман.

В служебной записке для сотрудников компания попросила их ознакомиться с документом с часто задаваемыми вопросами о новых мерах безопасности, предназначенных для обнаружения изображений детей сексуального характера. Apple также указала, что она рассмотрит вопросы конфиденциальности. 

В памятке на этой неделе говорилось:

«Вы можете получать вопросы о конфиденциальности от клиентов, которые видели наше недавнее объявление о защите детей. Здесь есть полный список часто задаваемых вопросов, чтобы ответить на них и обеспечить бОльшую ясность и прозрачность в процессе». 

Функция iCloud вызвала резонанс среди защитников конфиденциальности, некоторых пользователей и даже сотрудников Apple. 6 августа она запустила алгоритм, который будет изучать фотографии, хранящиеся на устройствах пользователей. 


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