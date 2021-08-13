



Старший вице-президент Apple Крейг Федериги дал интервью изданию The Wall Street Journal и раскрыл несколько деталей новых функций по защите несовершеннолетних.



Прежде всего, Крэйг извинился за то, как Apple подала информацию о новых возможностях и как отреагировала на критику. По его словам, решение анонсировать «защиту детей» и в «Медиатеке», и в iMessage одновременно было ошибочным — это вызвало у людей путаницу и панику. Кроме того, даже в последующих пояснениях Apple не удалось убедить пользователей в обоснованности этих нововведений.



«Многие наши сообщения были очень запутаны с точки зрения того, как они были поняты [пользователями]. Мы хотим, чтобы [наши решения] стали для всех более ясными, потому что мы очень позитивно и решительно относимся к тому, что делаем»





Что касается поиска незаконных изображений с детьми на устройствах Apple, Крэйг сообщил следующее.

Во-первых, система оповещает Apple о находке незаконных снимков у пользователя только в случае 30 совпадений или более.

Во-вторых, даже в таком случае в Apple отправляются только хэш-суммы подозрительных изображений, а не сами фото. Снимки, не относящиеся к теме, затронуты не будут.

В-третьих, Apple прекрасно понимает, что родители могут хранить на iPhone фотографии своих детей в ванной, на горшке или в кроватке. То же касается и откровенных фото, которые не нарушают закон. Беспокоиться не стоит, так как система поиска устроена иначе — она сверяет хэш-суммы пользовательских фото с теми картинками, которые ранее были внесены в специальную базу, то есть с уже известными незаконными фотографиями.

В-четвертых, анализ снимков действительно происходил локально на самом устройстве (здесь неясно — ранее была информация о «сканировании» фото только в iCloud). Крэйг считает, что локальное «сканирование» лучше облачного, поскольку эксперты всегда могут проанализировать любую сборку iOS и увидеть, появились ли там противоправные сценарии. При облачном сканировании такая проверка «на вшивость» была бы невозможна. В заключение Федериги ответил на вопрос, могут ли авторитарные государства использовать новые возможности для поиска оппозиционных деятелей по сохраненным у них картинкам. По словам Крэйга, база незаконных фото контролируется и пополняется сразу несколькими организациями по защите детей, которые к тому же находятся в разных юрисдикциях. Далее Федериги подчеркнул, что владельцам iPhone не стоит беспокоиться о приватности переписки в iMessage. Система «защиты детей» будет оборудована несколькими уровнями защиты — авторитарные государства просто не смогут воспользоваться этими функциями.Что касается поиска незаконных изображений с детьми на устройствах Apple, Крэйг сообщил следующее.В заключение Федериги ответил на вопрос, могут ли авторитарные государства использовать новые возможности для поиска оппозиционных деятелей по сохраненным у них картинкам. По словам Крэйга, база незаконных фото контролируется и пополняется сразу несколькими организациями по защите детей, которые к тому же находятся в разных юрисдикциях.





