Совет Федерации хочет замедлить электросамокаты в Москве

«Принимая во внимание большую социальную значимость указанной проблемы, предлагаю проработать вопрос относительно внесения всех тротуаров в зоны движения со скоростным ограничением 10 км/час», — говорится в письме сенатора.

Зампред совета по развитию цифровой экономики при СФ Артём Шейкин обратился к властям Москвы с просьбой ограничить разрешённую скорость для электросамокатов на тротуарах до 10 км/ч. Соответствующее письмо он направил мэру Москвы Сергею Собянину.Шейкин также отметил, что использование электросамокатов на тротуарах «представляет серьёзную угрозу безопасности для пешеходов», поскольку скорость движения этих транспортных средств слишком высока для передвижения в пешеходных зонах.