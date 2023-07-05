Совет Федерации хочет замедлить электросамокаты в Москве

Фархад
самокат
Фото: Unsplash

Зампред совета по развитию цифровой экономики при СФ Артём Шейкин обратился к властям Москвы с просьбой ограничить разрешённую скорость для электросамокатов на тротуарах до 10 км/ч. Соответствующее письмо он направил мэру Москвы Сергею Собянину.

«Принимая во внимание большую социальную значимость указанной проблемы, предлагаю проработать вопрос относительно внесения всех тротуаров в зоны движения со скоростным ограничением 10 км/час», — говорится в письме сенатора.

Шейкин также отметил, что использование электросамокатов на тротуарах «представляет серьёзную угрозу безопасности для пешеходов», поскольку скорость движения этих транспортных средств слишком высока для передвижения в пешеходных зонах.
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Источник:
РИА Новости
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Комментарии

+582
law
Тогда и цены на шеринг надо понизить а то пока до работы доедешь разоришься
час назад в 16:14
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