Совет Федерации хочет замедлить электросамокаты в Москве

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Зампред совета по развитию цифровой экономики при СФ Артём Шейкин обратился к властям Москвы с просьбой ограничить разрешённую скорость для электросамокатов на тротуарах до 10 км/ч. Соответствующее письмо он направил мэру Москвы Сергею Собянину.
«Принимая во внимание большую социальную значимость указанной проблемы, предлагаю проработать вопрос относительно внесения всех тротуаров в зоны движения со скоростным ограничением 10 км/час», — говорится в письме сенатора.
Шейкин также отметил, что использование электросамокатов на тротуарах «представляет серьёзную угрозу безопасности для пешеходов», поскольку скорость движения этих транспортных средств слишком высока для передвижения в пешеходных зонах.