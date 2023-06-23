В России стартовали продажи электросамоката Segway-Ninebot Max G2 со скидкой 7500 руб

Артем
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Фото: Segway-ninebot
Презентация гаджета состоялась в Москве. Segway-Ninebot Max G2 стал более продвинутой версией модели Max G30P и способен сохранять максимальную скорость даже при низком заряде.

По сообщению разработчиков мощность электромотора увеличилась на 28%, если сравнивать с моделью Max G30P. Segway-Ninebot Max G2 снабдили задним приводом и более устойчивой конструкцией. Даже при заряде менее 20% разгон составляет 25 км/ч, что не привышает допустимых норм. 

Также есть гидравлическая передняя и двойная пружинная задняя амортизирующие подвески и 10-дюймовые бескамерные шины. Электросамокат легко преодолевает уступы и лежачие полицейские. Максимальный уклон подъёма составляет 22%. 

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Стоимость новинки составляет 74 990 рублей. До 1 июля при покупке на официальном сайте действует скидка 10% по промокоду NEWMAXG2.
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Источник:
Segway-ninebot
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