Создан клон Windows 11 на базе Android
Александр Кузнецов —
Компания Shenzhen Xunlong создала операционную систему Orange Pi OS. В её основе лежит несколько платформ (Arch Linux, Android и Open Harmony), а внешне она сильно напоминает Windows 11.
Разработчики планируют выпустить несколько версий Orange Pi OS. В настоящее время готов вариант на базе Android 12, позволяющий работать только с приложениями и играми, для Android. Их можно устанавливать с помощью APK-файлов или через Play Маркет, который уже встроен в систему. Позже появятся более универсальные модификации на базе Linux и HarmonyOS, где будет предусмотрена поддержка программ для Linux и Windows.
Orange Pi OS позволяет работать с приложениями в нескольких окнах, а также использовать те же горячие сочетания клавиш, что и в Windows (например, Ctrl+C и Ctrl+V для копирования и вставки текста и других данных). Приложения можно запускать с рабочего стола, панели задач или подобия меню «Пуск», также есть встроенные приложения (тот же «Проводник», быстрый доступ к различным настройкам и системным функциям (например, соединению через Wi-Fi и Bluetooth).
Shenzhen Xunlong собирается обновлять Orange Pi OS, в том числе периодически выпуская патчи безопасности. Установить эту ОС можно на ноутбуки и компьютеры, в том числе одноплатные (например, Orange Pi — клоны Raspberry Pi, созданные компанией Shenzhen Xunlong). В отдалённых планах разработчиков — создать версию Orange Pi OS с дизайном macOS.
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