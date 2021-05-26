





Некоммерческая организация USB-IF утвердила обновлённый стандарт интерфейса USB. Он получил название USB Type-C 2.1, а кабели и устройства с его поддержкой будут маркироваться шильдиком EPR, означающим расширенный диапазон мощности.Кабели USB Type-C 2.1 поддерживает передачу электрической энергии мощностью до 240 ватт (до 5 ампер и до 50 вольт). Стандарт предыдущего поколения предусматривал мощность до 100 ватт.Благодаря увеличению мощности, с помощью зарядных устройств и кабелей с поддержкой USB Type-C 2.1 можно без дополнительных адаптеров запитывать не только смартфоны и планшеты, но и гораздо более энергозатратные устройства, в том числе мониторы и ноутбуки, включая игровые модели. В то же время максимальной мощности 240 ватт по-прежнему может не хватать для питания геймерских ноутбуков, игровых консолей и телевизоров с большой диагональю экрана.