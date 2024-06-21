Создана нейросеть, которая во всём обгоняет GPT-4o

Компания Anthropic выпустила новую версию своей флагманской нейросети — Claude 3.5 Sonnet. По своим возможностям она превосходит конкурентов, в том числе GPT-4o от OpenAI.
Claude 3.5 является усовершенствованной версией нейросети Claude 3 Opus, которая ранее была доступна только платящим подписчикам. Новая модель работает в чат-боте Claude и не требует оформления премиум-подписки. Главные предназначения этого бота — генерирование изображений и текста, а также поиск и предоставление информации. К сожалению, Claude не работает в России и некоторых других странах.
Инженеры Claude 3.5 сравнили свою нейросеть с конкурирующими проектами (GPT-4o, Gemini 1.5 Pro, Llama 3 400B) и выяснили, что она обгоняет их по производительности и точности в подавляющем большинстве задач. Anthropic готовит обновление своих нейросетей, в том числе планирует в этом году выпустить Claude 3.5 Haiku и Claude 3.5 с расширенными возможностями.
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