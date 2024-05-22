Представлена нейросеть GPT-5. Анонс максимально загадочный

Гендиректор компании Open AI Сэм Альтман выступил на конференции для разработчиков, которую сейчас проводит Microsoft, и анонсировал нейросетевую модель GPT-5. В некоторых задачах она в тридцать раз мощнее и эффективнее, чем GPT-4.
По словам Альтмана, GPT-5 превосходит GPT-4 по всем параметрам, включая скорость работы и точность ответов. Подробностей он не раскрыл, только показал график, на котором показан рост производительности новой нейросети, а также продемонстрировал слайд, на котором GPT-5 изображена как огромный кит, тогда как GPT-4 была касаткой (что тоже неплохо), а GPT-3 банальной акулой.
Ожидается, что GPT-5 будет запущена в ближайшие месяцы, а технологии, которые задействованы в этой нейросети, будут использоваться в ИИ-ассистенте Copilot+, появление которого в Windows 11 запланировано на эту осень. Этот ассистент будет работать только на компьютерах, оснащённых процессорами с нейросетевыми модулями, первые из которых были анонсированы ранее на этой неделе.
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