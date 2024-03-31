Создана «соцсеть», где можно свободно постить любые запретные темы

Более того, публикации мгновенно наберут десятки лайков, а приложение может работать, даже если интернет отключили.
Дело в том, что Palsmy — соцсеть предназначенная только для вас. Вы можете написать развернутый пост на любую тему, прикрепить фото и опубликовать. Запись в ленте собирает лайки, о чем подскажут уведомления из списка контактов на смартфоне, но на самом деле никто этого не видит. Приложение лишь создает иллюзию активности и одобрения, а весь контент уходит в пустоту.
По мнению разработчиков Palmsy пригодится в качестве дневника или места, где можно дать волю эмоциям и никто вас не осудит за это. Наоборот, лайки, хоть и фейковые, приходят от знакомых людей, поскольку приложение берет имена из списка контактов на телефоне.
Активность под постами можно настроить: ограничить количество лайков и задать частоту таких уведомлений. Последнее может пригодиться особо зависимым от чужого мнения в интернете.
В конце концов, иногда просто забавно увидеть на экране давно забытый контакт. Быть может это знак, что его пора удалить, о чем говорит пункт в правом нижнем углу.
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Пока приложение Palsmy доступно только в App Store. Оно бесплатно, не требует подключения к интернету, а все созданные записи хранятся только в памяти смартфона.