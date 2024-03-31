Создана «соцсеть», где можно свободно постить любые запретные темы

Артем
45нйф45гйф6гш.png

Более того, публикации мгновенно наберут десятки лайков, а приложение может работать, даже если интернет отключили.

Дело в том, что Palsmy — соцсеть предназначенная только для вас. Вы можете написать развернутый пост на любую тему, прикрепить фото и опубликовать. Запись в ленте собирает лайки, о чем подскажут уведомления из списка контактов на смартфоне, но на самом деле никто этого не видит. Приложение лишь создает иллюзию активности и одобрения, а весь контент уходит в пустоту.

По мнению разработчиков Palmsy пригодится в качестве дневника или места, где можно дать волю эмоциям и никто вас не осудит за это. Наоборот, лайки, хоть и фейковые, приходят от знакомых людей, поскольку приложение берет имена из списка контактов на телефоне. 

фукрфуео.jpg

Активность под постами можно настроить: ограничить количество лайков и задать частоту таких уведомлений. Последнее может пригодиться особо зависимым от чужого мнения в интернете.

В конце концов, иногда просто забавно увидеть на экране давно забытый контакт. Быть может это знак, что его пора удалить, о чем говорит пункт в правом нижнем углу.

Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым

Пока приложение Palsmy доступно только в App Store. Оно бесплатно, не требует подключения к интернету, а все созданные записи хранятся только в памяти смартфона.
1
iGuides в Яндекс.Дзен —  zen.yandex.ru/iguides
iGuides в Telegram — t.me/iguides
iGuides в VK —  vk.com/iguides
iGuides в Ok.ru — ok.ru/iguides
Источник:
AppStore
Cсылки по теме:
WhatsApp изменился до неузнаваемости. Управление стало в разы проще
Microsoft исправила пугающий баг Windows — установите обновление как можно скорее
Нейросеть начала защищать пользователей «Яндекс Браузера»

Рекомендации

Рекомендации

Дуров представил совершенно новый дизайн в Telegram 10.5
«Google Карты» получили новый режим построения маршрута
Три популярнейших смартфона Samsung Galaxy наконец получили OneUI 6.0 и Android 14
Samsung назвала срок исправления главной проблемы OneUI 6.0 на смартфонах Galaxy

Будь в курсе последних новостей из мира гаджетов и технологий

Мы в соцсетях

Комментарии

kardigan
+3554
kardigan
Уверены, что это пойдёт на пользу? И о чём же запретном можно в ней беседовать?! 🤣
час назад в 12:08
#
+159
Basy
Для личного дневника вполне себе удобная штука. Вот только главное убедиться, что это никуда не уходит на сервера
40 минут назад
#
tellurian
+1251
tellurian Basy
Такого не бывает. Всё ,что не у вас на компьютере, тут же уходит к другим.
минуту назад
#
tellurian
+1251
tellurian
За любые темы могутв бан отправить власти стран, где контент сочтут запретным.
минуту назад
#