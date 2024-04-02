Создатели AltStore готовятся к запуску стороннего магазина приложений для iPhone

Разработчики AltStore, популярной утилиты для установки отсутствующих в App Store приложений, заявили о планах по запуску полноценного магазина приложений в Европе.
Для тех, кто не ещё знает об AltStore — это своего рода альтернативный магазин приложений для iOS, который появился задолго до принятия Закона о цифровых рынках ЕС. В частности, AltStore позволяет устанавливать эмуляторы ретроконсолей на iPhone, но такие приложения нужно подписывать каждые 7 дней.
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Создатель AltStore Райли Тестус уже заявил, что скоро предоставит подписчикам на Patreon доступ к бета-версиям эмулятора Nintendo Deltra и менеджера буфера обмена Clip.