Apple дала людям «Локатор», а они делают в нём мерзости в промышленных масштабах

Олег

Локатор


Путешественников, возвращающихся из Канады в США, предупреждают о возможных «безбилетниках» в их багаже и автомобилях. Мошенники раскладывают метки AirTag ничего не подозревающим жертвам.

После релиза умных меток Apple AirTag довольно быстро в СМИ начали появляться случаи использования полезного в общем-то аксессуара в незаконных и возмутительных целях. Разные темные личности подбрасывают метку своим жертвам, после чего сталкерят их, грабят или угоняют автомобили. До сих пор случаи были единичные, но теперь правоохранительные органы предупреждают о массовом незаконном применении AirTag.

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Согласно источнику, всех людей, возвращающихся из Канады в американский штат Вермонт, полиция просит внимательно проверять свои личные вещи и автомобили. Власти зафиксировали множество случаев угона автомобилей после того, как владельцы обнаруживали в своей машине AirTag по возвращению из Канады. Судя по всему, в Монреале и других канадских городах начала орудовать банда угонщиков, которая подбрасывает маячки, отслеживает их «Локатором», угоняет машины в США и переправляет их обратно в Канаду. Полиция фиксирует большой всплеск угонов по одинаковому сценарию и просит автовладельцев быть внимательнее.

С момента выхода AirTag инженеры Apple неоднократно добавляли смарт-меткам и «Локатору» новые опции безопасности, но, к сожалению, пока всё это не мешает преступникам использовать девайсы как удобное дополнение к своей преступной деятельности. 

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Источник:
9to5Mac
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Комментарии

Батыр Джумаев
0
Батыр Джумаев
Не понял, airtag открывает двери машины ?
Сегодня в 03:33
#
+4
Uragan
Тогда и ЖПС маяки наверное надо в черный список вносить
Сегодня в 06:50
#
Lord
+600
Lord
Это когда в apple хотели сделать как лучше, а получилось как всегда.
Сегодня в 07:06
#
+807
Eredy Lord
Если люди себя мерзко ведут, то причем тут компания? Я ни на чей стороне, но если человек гадкий по натуре, то животное или компания или вещь?
Сегодня в 11:20
#
+807
Eredy Eredy
То причем тут другое?
Сегодня в 11:20
#
tellurian
+1259
tellurian
Есть метки дешевле и они отображаются в локаторе.
Сегодня в 07:57
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