Apple дала людям «Локатор», а они делают в нём мерзости в промышленных масштабах



Путешественников, возвращающихся из Канады в США, предупреждают о возможных «безбилетниках» в их багаже и автомобилях. Мошенники раскладывают метки AirTag ничего не подозревающим жертвам.



После релиза умных меток Apple AirTag довольно быстро в СМИ начали появляться случаи использования полезного в общем-то аксессуара в незаконных и возмутительных целях. Разные темные личности подбрасывают метку своим жертвам, после чего сталкерят их, грабят или угоняют автомобили. До сих пор случаи были единичные, но теперь правоохранительные органы предупреждают о массовом незаконном применении AirTag.







Согласно источнику, всех людей, возвращающихся из Канады в американский штат Вермонт, полиция просит внимательно проверять свои личные вещи и автомобили. Власти зафиксировали множество случаев угона автомобилей после того, как владельцы обнаруживали в своей машине AirTag по возвращению из Канады. Судя по всему, в Монреале и других канадских городах начала орудовать банда угонщиков, которая подбрасывает маячки, отслеживает их «Локатором», угоняет машины в США и переправляет их обратно в Канаду. Полиция фиксирует большой всплеск угонов по одинаковому сценарию и просит автовладельцев быть внимательнее.



С момента выхода AirTag инженеры Apple неоднократно добавляли смарт-меткам и «Локатору» Согласно источнику, всех людей, возвращающихся из Канады в американский штат Вермонт, полиция просит внимательно проверять свои личные вещи и автомобили. Власти зафиксировали множество случаев угона автомобилей после того, как владельцы обнаруживали в своей машине AirTag по возвращению из Канады. Судя по всему, в Монреале и других канадских городах начала орудовать банда угонщиков, которая подбрасывает маячки, отслеживает их «Локатором», угоняет машины в США и переправляет их обратно в Канаду. Полиция фиксирует большой всплеск угонов по одинаковому сценарию и просит автовладельцев быть внимательнее.С момента выхода AirTag инженеры Apple неоднократно добавляли смарт-меткам и «Локатору» новые опции безопасности , но, к сожалению, пока всё это не мешает преступникам использовать девайсы как удобное дополнение к своей преступной деятельности.