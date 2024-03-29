Google слила сроки запуска RCS на iPhone

Фархад
Toms Guide

В ноябре прошлого года Apple согласилась внедрить поддержку формата сообщений RCS на iPhone, но не стала раскрывать точные сроки. Однако теперь Google случайно раскрыла на своём сайте, что запуск функции запланирован на осень 2024 года.

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Обратите внимание, что сроки запуска RCS на iPhone совпадают с релизом общедоступной сборки iOS 18. Судя по всему, Apple планирует внедрить эту функцию в новую операционную систему, которая будет представлена 10 июня.

RCS

Пока неясно, как именно Apple реализует поддержку RCS на iPhone, но ничто не мешает компании продолжить разделять сообщения по цветам пузырьков. Вероятно, синий так и останется для iMessage, а зелёный будет использоваться для RCS.
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Источник:
9to5Google
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