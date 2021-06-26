













Google решила сделать в Android 12 акцент на виджетах. Возможно, в связи с этим Spotify решила подготовить обновление.В рамках версии Spotify 8.6.40 / 42 добавлена поддержка совершенно нового виджета для домашнего экрана. Он получил закругленные края и научился окрашиваться в цвета обложки альбома проигрываемой композиции. Пока новый виджет сервиса не поддерживает одну из главных фишек Android 12, а именно изменение оформления в зависимости от темы и обоев.По умолчанию размер нового виджета Spotify для Android — 4 x 1, но его можно изменить. Пока приложение позволяет выбирать между виджетами старого и нового образца. Пока неясно, когда нововведение доберется до публичного запуска на всех версиях программы сервиса.