Google решила сделать в Android 12 акцент на виджетах. Возможно, в связи с этим Spotify решила подготовить обновление.
В рамках версии Spotify 8.6.40 / 42 добавлена поддержка совершенно нового виджета для домашнего экрана. Он получил закругленные края и научился окрашиваться в цвета обложки альбома проигрываемой композиции. Пока новый виджет сервиса не поддерживает одну из главных фишек Android 12, а именно изменение оформления в зависимости от темы и обоев.
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