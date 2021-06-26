Spotify

Google решила сделать в Android 12 акцент на виджетах. Возможно, в связи с этим Spotify решила подготовить обновление.

В рамках версии Spotify 8.6.40 / 42 добавлена поддержка совершенно нового виджета для домашнего экрана. Он получил закругленные края и научился окрашиваться в цвета обложки альбома проигрываемой композиции. Пока новый виджет сервиса не поддерживает одну из главных фишек Android 12, а именно изменение оформления в зависимости от темы и обоев.
По умолчанию размер нового виджета Spotify для Android — 4 x 1, но его можно изменить. Пока приложение позволяет выбирать между виджетами старого и нового образца. Пока неясно, когда нововведение доберется до публичного запуска на всех версиях программы сервиса.


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Источник:

9to5Google 9to5Google

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