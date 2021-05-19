



Spotify запустит платную трансляцию концертов. В США билет на такое мероприятие стоит 15 долларов (около 1100 рублей), а цена в России намного ниже — 269 рублей.



Смотреть концерт можно при наличии билета, независимо от того, какая подписка у вас оформлена — бесплатная или платная.



Ближайшие выступления:





The Black Keys — 27 мая

Rag’n'Bone Man — 3 июня

Bleachers — 10 июня

Leon Bridges — 17 июня

girl in red — 24 июня

При покупке билета можно выбрать удобную дату и время просмотра. Концерты будут транслироваться в записи, смотреть их можно будет в мобильном приложении, на компьютере или телевизоре, длительность шоу — от 40 до 75 минут. Место для выступления выбирают сами исполнители: концерты пройдут в историческом кафе, тематической гостинице и даже движущемся автобусе Количество билетов будет ограничено.Spotify будет проводить этот эксперимент в мае и июне. Если он окажется удачным, подобные концерты будут проводиться регулярно, и к ним привлекут гораздо больше звёзд.





