Spotify запустит платную трансляцию концертов. В США билет на такое мероприятие стоит 15 долларов (около 1100 рублей), а цена в России намного ниже — 269 рублей.
Смотреть концерт можно при наличии билета, независимо от того, какая подписка у вас оформлена — бесплатная или платная.
Ближайшие выступления:
- The Black Keys — 27 мая
- Rag’n'Bone Man — 3 июня
- Bleachers — 10 июня
- Leon Bridges — 17 июня
- girl in red — 24 июня
При покупке билета можно выбрать удобную дату и время просмотра. Концерты будут транслироваться в записи, смотреть их можно будет в мобильном приложении, на компьютере или телевизоре, длительность шоу — от 40 до 75 минут. Место для выступления выбирают сами исполнители: концерты пройдут в историческом кафе, тематической гостинице и даже движущемся автобусе Количество билетов будет ограничено.
Spotify будет проводить этот эксперимент в мае и июне. Если он окажется удачным, подобные концерты будут проводиться регулярно, и к ним привлекут гораздо больше звёзд.
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