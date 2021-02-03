





Количество платных подписчиков Spotify достигло отметки 155 миллионов в конце последнего квартала прошлого года, а это на 24 процента больше, чем годом ранее. К примеру, у Apple Music этот показатель составляет 60 миллионов.Общее количество ежемесячных активных пользователей, в том числе с бесплатным уровнем доступа, достигло 345 миллионов, что на 27 процентов больше по сравнению с прошлым годом. Эти показатели Spotify раскрыл в своем отчете о доходах за 4 квартал 2020 года.Издание WSJ отмечает, что компания по-прежнему теряет доходы в значительной степени потому, что рост её базы подписчиков в значительной степени был достигнут за счет сочетания расширенных бесплатных пробных версий и недорогих тарифов в развивающихся странах, таких как Индия.Убыток компании составил 125 миллионов евро по сравнению 209 миллионами евро годом ранее. По словам Spotify, они планируют уделять приоритетное внимание привлечению новых подписчиков и продолжат инвестировать в подкастинг.Выручка компании от подписки выросла на 15 процентов по сравнению с прошлым годом до 1,89 миллиарда евро, а от рекламы — на 29 процентов до 281 миллиона евро. На рекламу пришлось 13 процентов, ранее этот показатель составлял 10%. Рост обуславливается расширением бизнеса в сфере подкастов.Apple держит в секрете количество подписчиков своего музыкального сервиса. Купертиновцы объявляют о достижении контрольных показателей с шагом в 10 миллионов. Последний раз Apple сообщала в 2019 году о достижении планки в 60 миллионов пользователей. Таким образом получается, что компания еще не достигла отметки в 70 миллионов. На стороне у Apple отсутствии необходимости в получении прибыли с этого сервиса, поскольку компания может субсидировать его за счет доходов с продажи устройств, таких как AirPods и Apple Watch.