«Мы можем подтвердить, что в настоящее время тестируем нашу функцию отображения текстов песен на ограниченном количестве пользователей в США. В Spotify мы регулярно проводим ряд тестов, чтобы улучшить пользовательский опыт. Некоторые из этих экспериментов в конечном итоге добираются до широкого запуска. Сейчас у нас пока нет новостей, которыми можно поделиться», — Spotify.







Spotify в рамках бета-тестирования получил функцию живых текстов песен в стиле Apple Music. Доступ к этой возможности начали получать пользователи из США.Компания подтвердила, что тестирует функцию «живой» лирики на избранном количестве пользователей в США, поэтому доступ открывается постепенно. В Spotify не назвали конкретных сроков запуска новой возможности.Spotify впервые начал тестирования функции живых текстов в ноябре 2019 года и с тех пор выборочно развертывает её в других странах. Apple добавила Live Lyrics в свой музыкальный сервис вместе с выходом iOS 13. Она доступна для большинства музыкальных композиций.Сейчас в Spotify для некоторых треков отображается специальный раздел «О чем эта песня». Чтобы его развернуть, нужно сделать свайп вверх по окну воспроизведения. Этот раздел во время прослушивания композиции отображает интересные факты, которые перемешиваются с текстом песни.