У музыкального сервиса Spotify появилась новая версия платной подписки — Spotify Plus. В США она стоит 99 центов в месяц, то есть в десять раз дешевле, чем Spotify Premium.Подписка Spotify Plus не отключает рекламные вставки в музыку, но позволяет слушать релизы с выбором любого трека и неограниченным количеством переключений к следующей композиции. По большому счёту отличие Plus от Premium лишь в наличии и отсутствии рекламы.В бесплатной версии сервиса можно переключать не более шести треков в час и слушать только заранее составленные плейлисты. После оформления подписки Spotify Premium все эти ограничения исчезают.Spotify Plus тестируется на ограниченном числе пользователей в США, по итогам теста будет принято решение о масштабировании этого вида подписки в другие страны. Spotify Premium стоит в России 169 рублей в месяц, поэтому можно ожидать, что подписка Spotify Plus (если она будет запущена в России), будет обходиться российским пользователям примерно в 20 рублей в месяц или даже дешевле.