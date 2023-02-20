Спрос на виртуальные номера в России нереально вырос в 2022 году

Вслед за уходом многих зарубежных сервисов с российского рынка в 2022 году местные пользователи начали проявлять повышенные интерес к оформлению иностранных виртуальных номеров для регистрации на этих платформах.Согласно статистике «Яндекса», количество поисковых запросов по ключевым словам «виртуальный номер» во второй половине прошлого года выросло в полтора раза по сравнению с аналогичным периодом 2021 года (с 0,69 до 1,1 млн).Информацию о возросшем интересе российских пользователей к виртуальным номерам подтвердили «Ведомостям» представители сервисов SMS-активаций Grizzly SMS и облачной телефонии Novofon.com.Стоимость регистрации виртуального номера в настоящее время варьируется от 7 до 90 рублей в зависимости от сервиса.