Спрос на виртуальные номера в России нереально вырос в 2022 году

Фархад

Virtual Number

Вслед за уходом многих зарубежных сервисов с российского рынка в 2022 году местные пользователи начали проявлять повышенные интерес к оформлению иностранных виртуальных номеров для регистрации на этих платформах.

Согласно статистике «Яндекса», количество поисковых запросов по ключевым словам «виртуальный номер» во второй половине прошлого года выросло в полтора раза по сравнению с аналогичным периодом 2021 года (с 0,69 до 1,1 млн).

Информацию о возросшем интересе российских пользователей к виртуальным номерам подтвердили «Ведомостям» представители сервисов SMS-активаций Grizzly SMS и облачной телефонии Novofon.com.

Стоимость регистрации виртуального номера в настоящее время варьируется от 7 до 90 рублей в зависимости от сервиса.

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Источник:
Ведомости
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