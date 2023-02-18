Стоит ли покупать iPhone 11 в 2023 году? Всё очень просто — вот что вам нужно знать





Прошедший 2022 год оказался очень (даже слишком) богат на самые разные события. Среди прочего, этот странный год оказался «второй молодостью» для iPhone 11 — смартфона от Apple, который был представлен в 2019 году и звезд с неба, прямо скажем, не хватал прямо с момента презентации. Смартфон неплохо продавался после релиза, но по-настоящему взорвал рынок только теперь.



Давайте обсудим плюсы и минусы покупки iPhone 11 в 2023 году. Разумно ли его сейчас брать? Как он себя чувствует на iOS 16? Что с ним будет дальше? А что, если купить на «вторичке»? Поехали.





1. Возраст

Вывод: о возрасте модели iPhone 11 беспокоиться не стоит — он еще бодрячком и проживет несколько лет.

2. Дизайн

Вывод: при аналогичной диагонали вы получите гораздо более компактный смартфон, если купите iPhone 12 или новее.

3. Аккумулятор

летающем

Выводы: автономность iPhone 11 можно назвать достойной при покупке его в магазине, либо на «вторичке» с аккумулятором 88-100%.

4. Производительность

Выводы: iPhone 11 — достаточно производительный для бытовых задач смартфон, который не поражает воображение, но при этом точно не подводит в ежедневном использовании. На несколько лет его лучше не брать, а на год — идеально.

5. Камера и дисплей

Выводы: если вы критичны к разрешению экрана, тонкости шрифтов и глубине черного цвета, то iPhone 11 — не ваш выбор. А вот за камеру можно не беспокоиться вовсе.

6. Цена

Выводы

Стоит ли покупать iPhone 11 в 2023 году? Стоит, если у вас большие руки и плохое зрение нет особых претензий к разрешению экрана.

Стоит, если у вас большие руки и нет особых претензий к разрешению экрана. Какой iPhone 11 лучше брать? Версия на 64 Гб наиболее выгодна и ликвидна с точки зрения вашей карманной экономики. А хватит ли вам лично этого объема — знаете только вы.

Версия на 64 Гб наиболее выгодна и ликвидна с точки зрения вашей карманной экономики. А хватит ли вам лично этого объема — знаете только вы. Новый или б/у? Здесь всё зависит от ваших собственных предпочтений. Покупка iPhone «с рук» имеет ряд особенностей, которые лучше знать, чем не знать. С другой стороны, при последующей продаже вы потеряете гораздо меньше денег, чем при покупке нового устройства.

Здесь всё зависит от ваших собственных предпочтений. Покупка iPhone «с рук» имеет ряд особенностей, которые лучше знать, чем не знать. С другой стороны, при последующей продаже вы потеряете гораздо меньше денег, чем при покупке нового устройства. Каковы перспективы у iPhone 11? В плане производительности, новых функций и ПО эта модель едва ли сильно подкачает в ближайшие пару лет. Не переживайте за лаги и тормоза — они здесь если и будут, то на правах исключения.

В плане производительности, новых функций и ПО эта модель едва ли сильно подкачает в ближайшие пару лет. Не переживайте за лаги и тормоза — они здесь если и будут, то на правах исключения. Стоит ли тогда покупать iPhone 11 надолго? Стоит, если вы пенсионер или человек, никак не следящий за индустрией электроники. Во всех остальных случаях рассматривать этот смартфон лучше не более, чем на год-полтора.

За последние 10-12 лет постепенно сложилась некая аксиома, суть которой состоит в следующем: возраст для iPhone вторичен. Иными словами, при выборе «яблочного» смартфона не стоит в первую очередь думать о том, чтобы взять самый новый любой ценой. Время показало, что даже 3-5-7-летние iPhone довольно неплохо справляются со своими задачами, а их дизайн и вовсе со временем выглядит только привлекательнее.Что касается iPhone 11, то прошедшей осенью ему исполнилось три года и вовсю идет четвертый. Обычно Apple поддерживает свои смартфоны в течение пяти лет; в качестве исключения некоторые модели получают большой апдейт iOS даже на шестой год. Получается, что на iPhone 11 прилетят еще как минимум две iOS — 17 и 18.Если учесть, что даже после окончания поддержки смартфоны и планшеты Apple достойно живут еще минимум год-два, то получается, что жизненный цикл ПО iPhone 11 завершится года через четыре. Это много, тем более для технологической индустрии.В 2023 году iPhone 11 действительно можно назвать достаточно современным айфоном: у него есть тот же набор камер, что и в iPhone 14 («ширик» и «сверхширик»), стеклянный корпус, чёлка-монобровь, достаточно производительный чип Apple A13 и так далее. Пожалуй, лишь дисплей можно назвать устаревшим.Если вы думаете о покупке iPhone 11, то вряд ли новейшие веяния в дизайне смартфонов волнуют вас в первую очередь. И всё же эту тему нельзя обойти по одной важной причине. Это размеры корпуса.Диагональ дисплея iPhone 11 составляет классические для базовой линейки 6,1 дюйма. Однако при том же размере экрана любая из следующих моделей будет существенно меньше в габаритах. Начиная с iPhone 12, базовые айфоны стали тоньше, легче, уже и короче (или ниже, как угодно). Иными словами, корпус iPhone 12, 13 и 14 отличается от 11 буквально во всех измерениях.Если писками моды при покупке относительно бюджетного смартфона можно пренебречь, то его габариты напрямую влияют на удобство использования. Например, женской руке будет гораздо проще держать более новый iPhone 12, и уместить его в сумочку тоже существенно легче.Насчет толщины рамок и размера модуля камер я умолчу — всё это от лукавого и влияет лишь на собственное ЧСВ владельца аппарата. Но размеры являются критичным параметром, так что учитывайте его.Кстати, насчет скругленных граней iPhone 11: немалое количество людей находит удобной именно такую форму корпуса, поскольку она приятно ложится в руку, в отличие от ровных граней iPhone 12 и новее. Вполне возможно, что, подержав в руках оба аппарата, вы тоже с этим согласитесь.Этот пункт я бы разделил на две части: покупка нового iPhone 11 или приобретение его на «вторичке». В зависимости от места приобретения вы можете получить совершенно разные устройства, хоть и называются они одинаково.Если говорить о новом — именно новом, не пересобранном в Китае — iPhone 11, то к его автономности «из коробки» нет и не может быть никаких претензий. Как обладатель именно такого устройства , могу с уверенностью сказать: iPhone 11 достойно держит заряд. Устройства с легкостью хватает до вечера при умеренном использовании, а если вы берете смартфон в руки лишь время от времени, то хватит и до утра.Разумеется, его автономность не дотягивает до размера Pro Max, но это совсем разные модели. Для своей диагонали iPhone 11 является достойным наследником iPhone XR, который прославился своим живучим аккумулятором.При покупке iPhone 11 на вторичном рынке ситуация несколько иная. Если автономность для вас не на последнем месте, то я не советую покупать смартфон с остаточной емкостью аккумулятора ниже 88%. Во-первых, он не порадует вас так, как мог бы это сделать более свежий экземпляр; во-вторых, необходимость менять аккумулятор может стать для вас проблемой, поскольку Apple усложнила этот процесс вне стен её авторизованного сервиса. Красная «единичка» на иконке «Настроек» и нестираемое оповещение о неопознанномаккумуляторе точно не повысят ни ликвидность девайса, ни ваше настроение.Крайне подробно об аккумуляторе iPhone, его использовании и обслуживании я уже рассказывал ранее Пожалуй, это интересует многих, кто рассматривает к покупке iPhone 11. Тупит ли он, и если да, то как сильно? Как работает на iOS 16? Как будет работать через год?Относительно производительности этой модели могу сказать следующее: она нормальная. Не отличная, и не ужасная. Скорее всего, за его стоимость вы найдете гораздо более шустрый Android-смартфон, но о цене мы еще поговорим. Если рассматриваеть iPhone 11 только в линейке айфонов, то он достойно выполняет повседневные задачи, но местами мог бы быть и пошустрее.После обновления на iOS 16 я (субъективно) стал замечать, как смартфон несколько удлинняет анимации и переходы, на долю секунды задумывается, когда я пытаюсь орудовать вкладками Safari, а сами вкладки прогружает немного дольше, чем мне хотелось бы. Разумеется, ни о каких точных и объективных данных в таком вопросе не может быть и речи. Однако при покупке iPhone 11 летом 2022 года на iOS 15.3 смартфон производил стойкое ощущение достаточно бодрого и шустрого устройства (а переходил я на него с iPhone SE 2020, в котором тот же самый чип).Сейчас же он не кажется таковым. На текущий момент с iOS 16.3 на борту я назвал бы iPhone 11 степенным и стабильным рабочим инструментом. Кайфовать от его скорости вы, пожалуй, не будете. Или будете, но после перехода с iPhone 6S.Заранее этого не может знать никто, но, скорее всего, ничего сакрального не случится. Опыт прошлых лет показывает: смартфон станет еще на долю секунды задумчивее, получит почти все новые фишки и «пролетит» мимо пары-тройки идей отдела маркетинга Apple. Спустя условный год iPhone 11 останется всё тем же достойным, красивым и достаточно современным смартфоном. Однако, если вы хоть немного интересуетесь технологиями, то рассматривать этого бойца для покупки на 2-3 и уж тем более 4 года вперед я бы точно не стал.В современном мире камера стала неким желанным граалем, который интересует всех и каждого. Правда же состоит в том, что после iPhone 11 качество съемки в базовых айфонах менялось лишь незначительно. Чуть больше света, чуть четче детали, чуть выше скорость обработки.Я хочу сказать, что обычный пользователь смартфона, снимающий семью, закат, шашлык и котиков, не заметит (или почти не заметит) разницы в качестве камеры iPhone 11 и iPhone 14. О Pro-моделях мы сейчас не говорим.Дисплей — это, пожалуй, слабое место iPhone 11. В далеком теперь 2019 году Apple решила немного сэкономить и оставить в этом смартфоне матрицу от iPhone XR; в общем-то неплохой и вполне достойный IPS, который хромает лишь на одну ногу — ppi. Новомодный OLED нужен далеко не всем, но разрешение и количество пикселей на дюйм это действительно важно. Громкое название Liquid Retina ничуть не помогает владельцу iPhone 11 периодически замечать пиксели и «лесенки» на шрифтах. А ведь из-за разрешения дисплея страдает и его цветопередача.В целом дисплей iPhone 11 можно назвать нормальным на бытовом уровне, но никак нельзя похвалить по меркам 2023 года. Даже — а скорее даже «тем более» — при цене этого устройства.Переходим к самому интересному — сколько стоит iPhone 11 в 2023 году, со всеми его достоиствами, недостатками и оговорками. И этот блок я тоже разделю на две части.Новый, запечатанный, не восстановленный iPhone 11 с памятью 64 Гб (не такой уж и ущербной, как многие считают) можно приобрести на «Яндекс Маркете» примерно за 35 000 рублей. Можно и дороже, если выбрать другой цвет или больший объем памяти. В других магазинах можете рассчитывать на диапазон 35-40 тысяч за базовую версию.Стоит ли он этих денег? Если вы нашли новый iPhone 11 за 35 тысяч рублей, то, пожалуй, да. Это хорошее, добротное, симпатичное и надежное устройство за эти деньги — если, конечно, вам нужен именно iPhone. Дороже 40 тысяч отдавать за рассмотренный нами выше смартфон лично мне было бы просто жалко. Вряд ли он стоит 50-ти тысяч рублей в 2023 году. Пощадите.Что касается вторичного рынка, то здесь диапазон более широкий: наиболее печальные экземпляры продают даже ниже 20 тысяч, а относительно живой и здоровый iPhone 11 с нормальной емкостью оригинального аккумулятора стоит искать в нише 25-30 тысяч рублей (ближе к 25). За эти деньги устройство действительно хорошее, но опять-таки — не берите его надолго.Благодаря тому, что смартфон стал дико популярен в прошлом году, сейчас на «вторичке» можно брать их буквально вёдрами — на любой вкус, карман и состояние.Давайте закругляться. Выводы я разобью четко по вопросам.Если у вас нет возможности рассмотреть более новую и дорогую модель, то iPhone 11 будет ни в коем случае не имиджевой, но однозначно практичной, добротной покупкой, которая послушно отработает свой бюджет и даст вам именно то, чего вы от неё ожидаете. И порадует глаз: разве повернется язык назвать скучной такую цветовую палитру?iPhone 11 получил вторую молодость в 2022 году именно потому, что предлагал достойные возможности, приятный дизайн и экспириенс Apple за вменяемые деньги. Пожалуй, таковым он остается и сейчас, но, разумеется, это ненадолго . По моему скромному мнению, следующим «топом за свои деньги» в скором времени станет iPhone 13.