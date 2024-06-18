Сразу 200 флагманов Galaxy S24 Ultra будут транслировать Олимпийские игры в Париже

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Компания Samsung совместно с Международным олимпийским комитетом (МОК) и Олимпийской службой вещания (OBS) объявили, что предстоящие Олимпийские игры 2024 года будут транслироваться с помощью смартфонов.Впервые церемония открытия летних игр в Париже пройдёт за пределами стадиона. Спортсмены пройдут парадом на плавучих платформах по Сене. Samsung решила оборудовать эти платформы 200 флагманами Galaxy S24 Ultra. Девайсы будут транслировать парад через закрытую сеть 5G.Трансляция будет осуществляться в партнёрстве с оператором Orange, который установил вдоль реки более десятка 5G-антенн. Кроме того, в параде будут задействованы специальные катера-ретрансляторы для обеспечения высокого качества сигнала. Помимо открытия, Samsung применит эту же технологию на соревнованиях по парусному спорту в Марселе.Если вы не знали, Samsung выступает официальным партнёром Олимпийских и Паралимпийских игр на протяжении 30 лет, а с 1998 года бренд активно раздаёт свои гаджеты всем участвующим спортсменам.