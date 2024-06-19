Отходить от компьютера опасно — Windows может наглухо заблокировать вход в систему

Александр


Пользователи Reddit вот уже который день пытаются разгадать причину необычного поведения компьютера одной женщины. Она пожаловалась, что у неё не получается войти в систему после блокировки экрана, приходится ждать какое-то время, прежде чем появится поле для ввода пароля.

Уходя на обед женщина не выключает компьютер и не уводит его в сон, а нажимает Win + L, чтобы экран заблокировался. По возвращении она нажимает Enter, чтобы включился монитор и появилась возможность ввести пароль, но вместо этого она видит сообщение о том, что вход невозможен, и нужно подождать.

Никто из комментаторов не смог внятно объяснить, из-за чего вход в операционную систему блокируется. Некоторые из них дали советы (например, нажимать не Enter, а пробел или клавишу со стрелочкой), но это не помогло. Были и более дельные предложения, которые могут пригодиться тем, кто сталкивается с аналогичной проблемой:

 — Найти в журнале безопасности PDC-эмулятора событие с кодом 4740; оно покажет компьютер, который пытается пройти аутентификацию и блокирует учётную запись.

 — Воспользоваться утилитой LockoutStatus.

 — Проверить, нет ли запланированных задач в локальной сети на другом компьютере, которые выполнялись бы в это время.

Ничего из этого женщине не помогло, и она всерьёз задумывается над тем, чтобы перестать отлучаться на обед, а кушать не отходят от компьютера прямо за рабочим местом. Не исключено, что пока она отсутствует, какой-нибудь коллега подшучивает над ней: незадолго до её возвращения несколько раз вводит на её компьютере неправильный пароль, из-за чего Windows на время блокируется, чтобы воспрепятствовать брутфорсу.

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