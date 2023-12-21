Стал известен график работы мошенников в России. Учитывайте и передайте родным

Олег

Мошенники


Команда «Тинькофф» выявила дни и часы, в которые чаще всего звонят мошенники. Об этом пишут «Известия».

Эксперты Центра экосистемной безопасности «Тинькофф» проанализировали результаты работы своей фабрики роботов-защитников от телефонного мошенничества. Эти боты отвечают на подозрительные звонки вместо человека, и максимально правдоподобно ему подражают, чтобы задержать разводилу на линии подольше.

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Согласно результатам анализа, подавляющее большинство звонков от мошенников поступает россиянам в будние дни — примерно 90-95%. Причем разводилы чаще выбирают дни в середине рабочей недели. Наибольшее их количество приходится на промежуток с 14:00 до 18:00. В некотором смысле можно сказать, что это график работы большинства мошенников.

Данную тенденцию частично подтвердили и другие аналитики, например, из ВТБ. Они тоже выявили график работы разводил — со вторника по четверг, с 13:00 до 20:00. Источник пишет, что именно в этот период дня и недели люди более всего заняты делами и потому теряют бдительность — их гораздо проще застать врасплох. 

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Источник:
Известия
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Комментарии

kardigan
+3329
kardigan
А то мы дурачки типа совсем-не видим, не замечании! Просто откройте историю недавних звонков и просмотрите время. Всё станет ясно безо всяких исследований.
2 часа назад в 14:37
#
tellurian
+4700
tellurian kardigan
У меняет разное время. Утром, в обед и вечером.
2 часа назад в 15:17
#
kardigan
+3329
kardigan tellurian
У меня с 12.00 начинают долбить и до 17.00 после тишь да гладь.
час назад в 15:41
#
mystique_man
+1583
mystique_man tellurian
Ну так колонии "службы безопасности Сбербанка" раскиданы по всей стране — утром звонят те у которых обед на дворе...вечером соответственно звонят с другого часового пояса, но у них также обед...
9 минут назад
#
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