Стал известен график работы мошенников в России. Учитывайте и передайте родным



Команда «Тинькофф» выявила дни и часы, в которые чаще всего звонят мошенники. Об этом пишут «Известия».



Эксперты Центра экосистемной безопасности «Тинькофф» проанализировали результаты работы своей



Команда «Тинькофф» выявила дни и часы, в которые чаще всего звонят мошенники. Об этом пишут «Известия».Эксперты Центра экосистемной безопасности «Тинькофф» проанализировали результаты работы своей фабрики роботов-защитников от телефонного мошенничества . Эти боты отвечают на подозрительные звонки вместо человека, и максимально правдоподобно ему подражают, чтобы задержать разводилу на линии подольше.



Согласно результатам анализа, подавляющее большинство звонков от мошенников поступает россиянам в будние дни — примерно 90-95%. Причем разводилы чаще выбирают дни в середине рабочей недели. Наибольшее их количество приходится на промежуток с 14:00 до 18:00. В некотором смысле можно сказать, что это график работы большинства мошенников.



Данную тенденцию частично подтвердили и другие аналитики, например, из ВТБ. Они тоже выявили график работы разводил — со вторника по четверг, с 13:00 до 20:00. Источник пишет, что именно в этот период дня и недели люди более всего заняты делами и потому теряют бдительность — их гораздо проще застать врасплох.