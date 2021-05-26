





До анонса iOS 15 осталась буквально пара недель, а мы до сих пор практически ничего не знаем о новой мобильной ОС Apple. Однако теперь инсайдер Коннор Джуисс рассказал в Twitter о том, что видел iOS 15 и поделился информацией о ней. Кроме того, эти данные подтвердил сайт iMore, так что их можно считать относительно проверенными.Так, изменится темная тема интерфейса, а также приложение «Сообщения» — возможно, теперь можно будет настраивать цвет «пузырей» СМС. Кроме того, будут переработаны уведомления на экране блокировки, о чем уже рассказывал Bloomberg. По их данным, можно будет настроить приоритет и способ доставки уведомлений в зависимости от текущих действий пользователя.Но, пожалуй, самая интересная и неожиданная функция — это отслеживание питания в приложение «Здоровье», но пока неясно, как именно она может работать. Она потенциально может позволить пользователям регистрировать продукты, которые они употребляют, создавая полноценные отчеты о питании с отслеживанием калорий. Неизвестно, потребуется ли пользователям вручную вводить всю информацию или Apple работает над какой-то базой данных продуктов питания.В любом случае, всю правду о iOS 15 мы узнаем уже совсем скоро, на WWDC 2021, которая должна пройти с 7 по 11 июня в онлайн-формате. Редакция iGuides максимально осветит это событие, так что оставайтесь с нами.