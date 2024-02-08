Стало известно, что станет с сервисами «Яндекса» в России и за рубежом

Александр

Фото: Unsplash

На этой неделе было официально объявлено о сделке, в рамках которой нидерландская компания Yandex N.V. потеряет контроль над российским «Яндексом». Управлять сервисами «Яндекса» будет зарегистрированная в Калининградской области компания МКАО «Яндекс», а Yandex N.V. продолжит развивать сервисы в Европе, но с очень серьёзными оговорками и ограничениями.

По условиям сделки Yandex N.V. сможет развивать сервисы Avride, Toloka, Nebius и TripleTen в любых странах мира, кроме России и Беларуси. Компании запрещено в дальнейшем как-либо ассоциировать себя с «Яндексом» и создавать конкурирующие сервисы. В то же время «Яндекс» никак  не ограничен в развитии собственных сервисов. 

Разделение Yandex N.V. с «Яндексом» пройдёт в два этапа и будет завершено ко второй половине 2024 года. Yandex N.V. заплатит консорциуму инвесторов 475 миллиардов рублей и перестанет иметь какое-либо отношение к российскому бизнесу «Яндекса». Сам «Яндекс» при этом останется частной и публичной компанией. 

Предполагается, что в первой половине этого года будет проведён делистинг акций Yandex N.V. с российских фондовых бирж, а их держатели получат бумаги «Яндекса». Основным владельцем МКАО «Яндекс» станет фонд паевых инвестиций «Консорциум.Первый», в который войдут менеджеры «Яндекса», структуры «Лукойла» и частные инвесторы, ни у кого из них не будет контрольного пакета акций.

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Источник:
Хабр
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