«Яндекс» разделили и национализировали

«Яндекс» объявил о реструктуризации, которая не стала сюрпризом для инвесторов, поскольку обсуждалась несколько месяцев как на уровне слухов, так и вполне официально. До недавнего времени всеми активами «Яндекса» владела нидерландская компания Yandex N.V., а теперь её бизнес поделен на российский и зарубежный.
Российский «Яндекс» сохранит все бизнесы, сервисы и активы группы Yandex N.V. за исключением зарубежных стартапов Nebius, Toloka, Avride и TripleTen и дата-центра в Финляндии. Nebius, Toloka, Avride и TripleTen — компании, которые занимаются облачными технологиями, разметкой данных, технологиями беспилотного вождения и онлайн-образованием, их развитием займётся основатель и экс-глава «Яндекса» Аркадий Волож.
Как указано в пресс-релизе, Yandex N.V. продала российский бизнес за 475 миллиардов рублей. Головным офисом «Яндекса» стала Международная компания акционерное общество (МКАО) «Яндекс», зарегистрированная в специальном административном районе на острове Октябрьский Калининградской области. Её основным владельцем стал «Консорциум.Первый», состоящий из 50 человек. Часть акций достанется топ-менеджерам «Яндекса», а также структурам венчурного предпринимателя Александра Чачавы, гендиректора депозитария «Инфинитум» Павла Прасса, группы «Лукойл» и бывшего топ-менеджера «Газпрома» Александра Рязанова. Полный состав акционеров «Яндекса» не раскрывается.
Скриншот: «Тинькофф Инвестиции»
На фоне этой новости акции «Яндекса» (точнее, нидерландской компании Yandex N.V.) упали более чем на 8%, но сейчас начинают отыгрываться вверх. Несколько последних недель они показывали стремительный рост, и только за прошлую неделю успели подорожать примерно на 20%, хотя всё равно стоили почти вдвое дешевле, чем в начале весны 2022 года.
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