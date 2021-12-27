Вице-премьер Дмитрий Чернышенко рассказал, когда начнётся тестирование цифровых паспортов, которые заменят россиянам сразу несколько бумажных документов. Пилот по их внедрению будет проводиться в трёх российских регионах.
Системный проект цифрового паспорта уже готов, проведены технические испытания базовых электронных компонентов — микросхемы и бланка, осталось подготовить правовую базу и проработать некоторые другие нюансы. Пилот стартует с начала 2023 года для жителей Москвы, Подмосковья и Татарстана. Эти регионы были выбраны, поскольку они имеют «высокую технологическую готовность к использованию таких документов».
Использовать цифровой паспорт можно будет по всей России, независимо от того, где он выдан. Этот документ будет представлять собой пластиковую карту с чипом, в память которого вшита информация о паспортных данных, ИНН, СНИЛС, водительском удостоверении, свидетельствах о собственности на недвижимость и прочем. На карту будут нанесены персональные данные владельца, в том числе его фотография, для неё предусмотрено несколько степеней защиты от подделки.
Российские власти также планируют выпустить мобильное приложение, которое будет работать как цифровой паспорт. С помощью этого приложения можно будет передавать различным организациям только те персональные, которые требуются для оказания тех или иных услуг, и не делиться всеми остальными данными.
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QR-код, теперь паспорт цифровой!
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