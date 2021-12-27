Вице-премьер Дмитрий Чернышенко рассказал, когда начнётся тестирование цифровых паспортов, которые заменят россиянам сразу несколько бумажных документов. Пилот по их внедрению будет проводиться в трёх российских регионах.

Системный проект цифрового паспорта уже готов, проведены технические испытания базовых электронных компонентов — микросхемы и бланка, осталось подготовить правовую базу и проработать некоторые другие нюансы. Пилот стартует с начала 2023 года для жителей Москвы, Подмосковья и Татарстана. Эти регионы были выбраны, поскольку они имеют «высокую технологическую готовность к использованию таких документов». 

Использовать цифровой паспорт можно будет по всей России, независимо от того, где он выдан. Этот документ будет представлять собой пластиковую карту с чипом, в память которого вшита информация о паспортных данных, ИНН, СНИЛС, водительском удостоверении, свидетельствах о собственности на недвижимость и прочем. На карту будут нанесены персональные данные владельца, в том числе его фотография, для неё предусмотрено несколько степеней защиты от подделки.

Российские власти также планируют выпустить мобильное приложение, которое будет работать как цифровой паспорт. С помощью этого приложения можно будет передавать различным организациям только те персональные, которые требуются для оказания тех или иных услуг, и не делиться всеми остальными данными.


iGuides в Telegram — t.me/igmedia
iGuides в Яндекс.Дзен — zen.yandex.ru/iguides.ru

Ссылки по теме:

Такси в Москве резко подорожало. Регионы на очереди? Такси в Москве резко подорожало. Регионы на очереди?

Модератор TikTok подал в суд на платформу. Девушка насмотрелась жести Модератор TikTok подал в суд на платформу. Девушка насмотрелась жести

В 2022 году ноутбуки известных брендов могут выйти на российской ОС. Что будет с Windows 11? В 2022 году ноутбуки известных брендов могут выйти на российской ОС. Что будет с Windows 11?