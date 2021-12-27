Бывший модератор контента в TikTok подала в суд на площадку за нанесенный её психическому здоровью вред. Об этом сообщает зарубежный ресурс Gizmodo.
Женщина по имени Кэнди Фрейзер подала иск против компании ByteDance. Её главная претензия: TikTok заставляет модераторов работать в изнуряющем темпе, практически не дает отдыхать и вынуждает смотреть в день сотни видеороликов в день с небольшими паузами. По ее словам, модераторы работают по 12 часов за смену и имеют право всего на один час обеда и два перерыва по 15 минут.
И они всё равно не успевают выполнять нормативы — зачастую работникам приходится включать до 10 роликов одновременно и смотреть их не полностью. В The Verge ранее рассказывали, что TikTok строго следит за рабочим временем модераторов и сурово наказывает их за любой несанкционированный перерыв.
Но самое страшное, пожалуй, не это. Кэнди работала у стороннего подрядчика, который заключил договор с ByteDance, и за время своего труда на благо пользователей TikTok насмотрелась невообразимых кошмаров. Люди пытаются загрузить на площадку не только лайфхаки, глупые песни и видео с котиками — Фрейзер рассказала, что сцены насилия над животными, отвратительных сексуальных манипуляций, изнасилований, и даже каннибализма до сих пор вызывают у нее ужасные чувства.
Девушка делится, что после этой работы у нее начались проблемы с психическим здоровьем. В частности, она стала испытывать тревожные симптомы, признаки посттравматического стрессового расстройства, панические атаки и приступы депрессии. Кроме того, у нее начались проблемы со сном — она страдает от ночных кошмаров, в которых фигурируют ужасы из TikTok-видеороликов.
Иск, который подала Кэнди, является открытым — это значит, что к нему могут присоединиться другие пострадавшие и он станет коллективным. Девушка требует от ByteDance финансового возмещения за причиненный ей вред и оплаты лечения ее психических расстройств. Помимо этого, иск обязывает компанию создать медицинский фонд для модераторов контента и пересмотреть беспощадный график их работы.
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