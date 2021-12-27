Министерство цифрового развития РФ начало переговоры с компаниями Lenovo, HP и Acer насчет установки российской ОС на их ноутбуки. Об этом сообщает российское издание «Коммерсантъ».
Согласно источнику, речь идет о предустановке российских операционных систем на ноутбуки, которые поставляются на полки магазинов без предустановленной Windows. По статистике, на данный момент доля таких «пустых» ноутбуков в магазинах составляет около 24%.
Источник «Коммерсанта», который знаком с результатами первого совещания Минцифры и поставщиков ПК, утверждает, что в 2022 году Россия хочет обеспечить предустановку отечественных ОС как минимум на 100 тысяч ввозимых ноутбуков, которые не имеют ни никакой «операционки» на борту. В будущем — с 2023 года — планируется не менее миллиона установок в год, если эксперимент покажет хорошие результаты.
Речь идет о Astra Linux и ALT Linux — как понятно из названия, эти ОС представляют собой модификации бесплатной ОС Linux. Эксперты считают, что компании вряд ли пойдут на этот шаг без законодательного обязательства, так как отечественные ОС серьезно проигрывают Windows в плане софта и вряд ли заинтересуют покупателей — а могут даже «отпугнуть» их.
На данный момент «Минцифры» не прокомментировало эту информацию. Что касается представителей брендов, то подтвердили наличие указанной инициативы только в HP.
Ранее мы рассказали об эксперименте, который провела российская лаборатория. Он состоял в исследовании рынка услуг нелегального «пробива» данных клиентов мобильных операторов. Результаты способны шокировать.
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