Стало известно, кого нейросети оставят без работы

«За 40 лет мы создали компьютер, интернет, мобильные устройства, облачные технологии, а теперь вступаем в эру искусственного интеллекта. Что создадите вы? Что бы это ни было, будьте целеустремленными, как мы. Не стойте на месте [...] Либо вы охотитесь, либо сами станете добычей охотника».

На эту тему глава NVIDIA Дженсен Хуанг побеседовал с выпускниками Национального университета Тайваня. Он рассказал, как надо действовать в период бурного развития искусственного интеллекта и нейросетей.В первую очередь спикер пояснил, что сам по себе искусственный интеллект не сможет оставить людей без работы. Это сделают другие, более компетентные специалисты, которые смогут адаптироваться под новые технологические реалии. При чем, под угрозу существования попадут целые компании.По его словам разработки наподобие ChatGPT, позволят развиваться людям в целом ряде отраслей, а на замену старым профессиям будут приходить новые. Компаниям следует присмотреться к возможностям ИИ, а не отталкивать его, что поможет укрепить свои позиции на рынке труда.Свое выступление Дженсен Хуанг завершил ободряющей речью для будущих специалистов: