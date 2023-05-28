Продолжаем наблюдать, как нейросеть меняет быт, облики и эпоху супергероев. На этот раз ничего смешного. Midjourney «вколола» персонажам Marvel и DC смертельный вирус и устроила локальный зомби-аппокалипсис всей «Лиге справедливости».
Впрочем, некоторым спасителям такие метаморфозы даже к лицу. Дедпул и так не был красавчиком, а настроение Халка... ну, вы знаете. А вот Железный человек явно не планировал умирать на этих выходных.
Нейросеть превратила героев комиксов в зомби. К такому Железного человека жизнь не готовила
Артем Фунтиков —
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Рекомендации
Комментарии
Надоело
Сегодня в 13:00
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+4672
В недавней полнометражном мульте был Человек-Паук зомби и ещё какие-то супергерои дохлые. Как раз, похож прям как из статьи)
2 часа назад в 13:55
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