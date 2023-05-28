Нейросеть превратила героев комиксов в зомби. К такому Железного человека жизнь не готовила

Артем
Продолжаем наблюдать, как нейросеть меняет быт, облики и эпоху супергероев. На этот раз ничего смешного. Midjourney «вколола» персонажам Marvel и DC смертельный вирус и устроила локальный зомби-аппокалипсис всей «Лиге справедливости».

Впрочем, некоторым спасителям такие метаморфозы даже к лицу. Дедпул и так не был красавчиком, а настроение Халка... ну, вы знаете. А вот Железный человек явно не планировал умирать на этих выходных.

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Источник:
Reddit
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Комментарии

Den Prite
+142
Den Prite
Не интересно
Сегодня в 12:05
#
+4672
Carter_Mayers
В недавней полнометражном мульте был Человек-Паук зомби и ещё какие-то супергерои дохлые. Как раз, похож прям как из статьи)
2 часа назад в 13:55
#
–20
oskar
Да задрали вы своими картинками героев комиксов из нейросетей.
час назад в 14:32
#
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