Стало известно, насколько сильно расширения замедляют браузеры

Команда разработчиков Debugbear протестировала около 5 тысяч самых популярных расширений для браузера Chrome, чтобы выяснить, оказывают ли они влияние на скорость его работы. Оказалось, что большая их часть никак не сказываются на производительности, но есть и такие, которые сильно замедляют загрузку страниц, особенно на тяжёлых сайтах, что и так с трудом грузятся. Есть и исключение — некоторые расширения, напротив, заставляют Chrome работать быстрее.
86% протестированных расширений замедляют загрузку страниц незначительно — менее чем на 50 мс. Из-за 1,7% из них сайты прогружаются медленнее на 200-500 мс, а если на странице есть тяжёлый контент (например, видео, много фотографий или интерактивный контент), загрузка замедляется на 1-2 секунды. Примечательно, что с блокировщиками контента сайты в некоторых случаях загружаются быстрее, чем без расширений. Это происходит благодаря тому, что со страниц отсекается лишняя информация (например, различные скрипты), обработка которой отнимает системные ресурсы и время.
Расширения занимают место в накопителе и оперативной памяти, что также может приводить к замедлению браузера, особенно на слабых компьютерах, где ресурсов и без того не так много. Энтузиасты пришли к выводу, что не стоит устанавливать расширения просто так на всякий случай, в надежде на то, что они когда-нибудь пригодятся. Целесообразнее соблюдать баланс между удобством, которое они добавляют, и снижением производительности браузера. Кроме того, редко используемые расширения имеет смысл если не удалять, то хотя бы отключать до того момента, пока они не потребуются.
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