Сообщество M.Game в VK (игровое подразделение «М.Видео») поделилось подробностями по ситуации с поставками PlayStation 5. Сообщается, что вся партия консолей с дисководами разъехалась по магазинам.
По словам M.Game, новинку получили практически все покупатели, лишь самые дальние регионы ждут, пока PS5 доедут в их магазины. Поскольку все консоли уже на складах, то даты поступления в личном кабинете из примерных корректируются в реальные.
Что касается первой партии Digital Edition, она уже в магазинах и многие покупатели получили свои приставки. Остальные консоли доедут до магазинов в течение этой недели. Ритейлер рекомендует следить за статусами заказа в личных кабинетах.
Помимо этого, стало известно, «Человек-Паук: Майлз Моралес», «Сэкбой: Большое приключение» для PS4, Demon’s Souls для PS5 и все версии Mortal Kombat 11: Ultimate поступили фактически во все магазины. С поставкой аксессуаров ожидается задержка. Об их поступлении обещают сообщить позднее, а геймпады DualSence постепенно начинают поступать в магазины, проверяйте статусы заказов.
На данный момент в свободной продаже пока PlayStation 5 не ожидается. Представители M.Game рекомендуют следить за обновлениями.
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