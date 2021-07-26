Tesla


Владельцы электромобилей Tesla массово жалуются на новый баг фирменного автопилота. О проблеме уже сообщили Илону Маску.

Согласно сообщениям в соцсетях, владельцы электрокаров Маска сталкиваются с проблемой при езде в вечернее время — их Tesla «видит» луну, и думает, что это желтый сигнал светофора. В результате авто начинает бесконечно сигнализировать водителю об этом и не дает набрать скорость. Насколько известно, проблема затрагивает любые модели Tesla, независимо от года их выпуска и стоимости — это логично, так как автопилот во всех электрокарах получает софтверные апдейты на равных условиях. Видеоролик с описанной проблемой выложил в своем Twitter-аккаунте Джордан Нельсон:




Стоит сказать, что происходит баг не так уж и часто. Чтобы Tesla начала неадекватно реагировать на луну, она должна быть выраженного желтого цвета и находиться достаточно низко над землей. В любом случае, Илон Маск уже знает о проблеме и, скорее всего, постарается решить её в ближайшее время.

Ранее мы рассказали о том, что Маск запустил ежемесячную подписку на фирменную функцию автопилота для владельцев Tesla, которые не платили за нее при покупке авто. Это нововведение приняли неоднозначно, но оно найдет своего клиента — например, тех, кто хочет протестировать автопилот, не отдавая за него единоразово около $10 тысяч. 



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