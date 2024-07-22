Стало известно, сколько устройств полегло из-за сбоя Windows

Артем
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Ошибка вызванная неудачным обновлением систем кибербезопасности затронула 1% устройств на Windows по всему миру.

Утром, 19 июля, пользователи облачной платформы Microsoft Azure столкнулись с масштабным сбоем, который парализовал работу внутри важнейших инфраструктур по всему миру. По оценкам специалистов, из-за кривого апдейта от Crowdstrike «синий экран смерти» возник на 8,5 миллиона устройств под управлением Windows. 

«Хотя обновления ПО могут время от времени вызывать сбои, настолько масштабные инциденты, как с Crowdstrike, редки. По нашим расчетам, обновление Crowdstrike повлияло на работу 8,5 млн устройств с Windows, или менее 1% устройств с Windows. Несмотря на то что процент затронутых устройств был невелик, серьезные социальные и экономические последствия показывают, что под контролем Crowdstrike находятся критически важные организации», — отчитались в Microsoft.

Сейчас Crowdstrike снабдила компанию масштабируемым исправлением для восстановления работоспособности облачных сервисов. Microsoft совместно с Amazon и Google бросили все силы на поиски эффективных методов устранения последствий инцидента и делятся с клиентами способами исправления ошибок. 

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Специалисты отметили, что из-за широкой огласки активировались и злоумышленники. Пользуясь уязвимостями, они пытаются проникнуть в системы пострадавших от сбоя компаний, прикидываясь техническими консультантами. 

По предварительным данным, из-за необходимости удалять файлы обновления ПО CrowdStrike вручную, процесс полного восстановления может затянуться на несколько месяцев.
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Источник:
Microsoft
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