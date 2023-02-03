Старые версии Windows лишились Chrome

Компания Google выпустила Chrome версии 110. Это обновление несовместимо с Windows 7 и 8.1, его можно установить только на Windows 10 и 11.Chrome 110 распространяется по новой схеме — очень медленно. Сейчас этот апдейт доступен лишь ограниченному числу пользователей, а его полноценный релиз состоится спустя неделю. Такой подход позволит Google избежать ошибок при распространении обновления., а также без особых последствий отозвать и модифицировать код программы, если в ней вдруг найдутся серьёзные баги.Чейнджлог Chrome 110 актуален в основном для разработчиков, но есть и изменения, которые пригодятся обычным пользователям. Так, браузер теперь поддерживает аналог куки от Google — CHIPS (Cookies Having Independent Partitioned State). Эта технология позволяет более безопасно отслеживать действия пользователя на различных сайтах. Кроме того, по адресу chrome://settings/language теперь можно гибко настроить переводчик страниц с разных языков.