





Google представила Android 11 почти полгода назад, 8 сентября 2020 года. И, как мы знаем, далеко не все даже относительно новые смартфоны обновятся до этой актуальной на данный момент версии ОС. Ресурс Android Authority собрал статистику тех производителей, которые уже обновили хотя бы один из своих смартфонов до Android 11, указав, сколько на это потребовалось времени.Так, на первом месте по скорости, очевидно, выступает Google с их линейкой Pixel: разумеется, создатель ОС старается как можно быстрее выпускать апдейты под свои фирменные смартфоны. На втором месте расположилась компания «убийц флагманов» — OnePlus: на их топовые OnePlus 8 и 8T обновление до Android 11 пришло спустя 32 дня после релиза.На третьем месте — компания Oppo, родственная OnePlus: ее флагман Find X2 получил апдейт до новейшей версии Android спустя 56 дней после ее выхода. Следом идут Xiaomi и Realme: первая обновила свои Mi 10 и Mi 10 Pro спустя 62 дня после релиза, вторая выпустила апдейт для Realme X50 Pro спустя 87 дней.Примечательно, что Samsung, которая недавно обещала обновлять многие из своих смартфонов в течение 4 лет, в топ-5 не попала: Galaxy Note20 и Galaxy Note20 Ultra увидели свежий Android лишь спустя 95 дней после выхода. Ну и если смотреть на аутсайдеров, то на последнем месте расположилась Nokia: ее смартфоны стали получать обновления до Android 11 через 147 дней после релиза, и первой стала Nokia 8.3.