Компания Microsoft анонсировала Windows 11 и назвала минимальные технические требования к компьютеру, на который можно установить эту операционную систему. Они чуть выше, чем в случае с Windows 10.
Самый простой и быстрый способ проверить, будет ли ваш компьютер совместим с Windows 11, — скачать и запустить утилиту PC Health App. Она автоматически проверит спецификации устройства и сообщит, сможете ли вы обновиться.
В сухих значениях требования таковы:
- 64-битный процессор с двумя или более ядрами тактовой частотой 1 ГГц
- 4 ГБ оперативной памяти
- Накопитель объёмом 64 ГБ
- Материнская плата с поддержкой UEFI и включенная система защиты Secure Boot
- Trusted Platform Module 2.0
- Видеокарта, совместимая с DirectX 12 и драйвером WDDM 2.0
- Экран диагональю 9 дюймов с разрешением 720p и 8-битной глубиной цвета
- Интернет-подключение для скачивания обновлений и входа в аккаунт Microsoft
iGuides в Telegram — t.me/igmedia
iGuides в Яндекс.Дзен — zen.yandex.ru/iguides.ru