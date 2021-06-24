Windows 11

Компания Microsoft анонсировала Windows 11 и назвала минимальные технические требования к компьютеру, на который можно установить эту операционную систему. Они чуть выше, чем в случае с Windows 10.

Самый простой и быстрый способ проверить, будет ли ваш компьютер совместим с Windows 11, — скачать и запустить утилиту PC Health App. Она автоматически проверит спецификации устройства и сообщит, сможете ли вы обновиться.

В сухих значениях требования таковы:

  • 64-битный процессор с двумя или более ядрами тактовой частотой 1 ГГц
  • 4 ГБ оперативной памяти
  • Накопитель объёмом 64 ГБ
  • Материнская плата с поддержкой UEFI и включенная система защиты Secure Boot
  • Trusted Platform Module 2.0
  • Видеокарта, совместимая с DirectX 12 и драйвером WDDM 2.0
  • Экран диагональю 9 дюймов с разрешением 720p и 8-битной глубиной цвета
  • Интернет-подключение для скачивания обновлений и входа в аккаунт Microsoft
Официальный выпуск Windows 11 намечен на осень, но уже со следующей недели Microsoft начнёт выпуск тестовых сборок, которые будут доступны участникам программы Windows Insider.


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