Steam и Epic Games Store раздают новые игры бесплатно

В Steam и Epic Games Store началась бесплатная раздача нескольких игр. Среди них есть новинки, которые выпущены в раннем доступе.
Epic Games Store отдаёт игру Redout II, которая обычно продаётся за 990 рублей. Эта игра сделана в духе классических гонок, вроде Wipeout и F-Zero. Доступны десятки моделей автомобилей, улучшения и украшательства для них, 36 трасс и сотни состязаний, в том числе с соперниками в онлайн-режиме.
Steam отдаёт сразу 7 игр, причём все они доступы в России:
Astra Nova — ролевая игра про медика, которому нужно выжить после метеоритного дождя, путешествуя по пылающим руинам и отбиваясь от врагов.
Mec Me Loffa — шутер-арена, где нужно противостоять противниками, появляющимся всё более мощными волнами.
Croquettes Gang — шутливая игра про животных, которые крадут еду и продают её, чтобы накопить деньги на реализацию своей мечты.
BattleCore Arena — динамичная и яркая соревновательная игра, где нужно управлять шарами и биться с другими игроками в режиме онлайн.
FINDit — головоломка с поиском спрятанных предметов.
BUG — кликер про уничтожение жуков. Отзывы в основном положительные, как ни странно.
Anna: The Magic of Words — платформер в духе старых приставочных игр Nintendo. В раннем доступе всего два первых уровня.
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