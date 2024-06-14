ПМЭФ 2024

Steam и Epic Games Store раздают новые игры бесплатно

Александр


В Steam и Epic Games Store началась бесплатная раздача нескольких игр. Среди них есть новинки, которые выпущены в раннем доступе.

Epic Games Store отдаёт игру Redout II, которая обычно продаётся за 990 рублей. Эта игра сделана в духе классических гонок, вроде Wipeout и F-Zero. Доступны десятки моделей автомобилей, улучшения и украшательства для них, 36 трасс и сотни состязаний, в том числе с соперниками в онлайн-режиме. 

Steam отдаёт сразу 7 игр, причём все они доступы в России:

Astra Nova — ролевая игра про медика, которому нужно выжить после метеоритного дождя, путешествуя по пылающим руинам и отбиваясь от врагов.

Mec Me Loffa — шутер-арена, где нужно противостоять противниками, появляющимся всё более мощными волнами.

Croquettes Gang — шутливая игра про животных, которые крадут еду и продают её, чтобы накопить деньги на реализацию своей мечты.

BattleCore Arena — динамичная и яркая соревновательная игра, где нужно управлять шарами и биться с другими игроками в режиме онлайн.

FINDit — головоломка с поиском спрятанных предметов.

BUG — кликер про уничтожение жуков. Отзывы в основном положительные, как ни странно.

Anna: The Magic of Words — платформер в духе старых приставочных игр Nintendo. В раннем доступе всего два первых уровня.

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