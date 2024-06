Steam и Epic Games Store раздают новые игры бесплатно

Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым

В Steam и Epic Games Store началась бесплатная раздача нескольких игр. Среди них есть новинки, которые выпущены в раннем доступе.Epic Games Store отдаёт игру Redout II , которая обычно продаётся за 990 рублей. Эта игра сделана в духе классических гонок, вроде Wipeout и F-Zero. Доступны десятки моделей автомобилей, улучшения и украшательства для них, 36 трасс и сотни состязаний, в том числе с соперниками в онлайн-режиме.Steam отдаёт сразу 7 игр, причём все они доступы в России: Astra Nova — ролевая игра про медика, которому нужно выжить после метеоритного дождя, путешествуя по пылающим руинам и отбиваясь от врагов. Mec Me Loffa — шутер-арена, где нужно противостоять противниками, появляющимся всё более мощными волнами. Croquettes Gang — шутливая игра про животных, которые крадут еду и продают её, чтобы накопить деньги на реализацию своей мечты. BattleCore Arena — динамичная и яркая соревновательная игра, где нужно управлять шарами и биться с другими игроками в режиме онлайн.— головоломка с поиском спрятанных предметов.— кликер про уничтожение жуков. Отзывы в основном положительные, как ни странно. Anna: The Magic of Words — платформер в духе старых приставочных игр Nintendo. В раннем доступе всего два первых уровня.