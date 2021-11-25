В Epic Games Store стартовала распродажа в честь «Чёрной пятницы», на которой сотни игр можно приобрести со скидками до 100%. Распродажа продлится несколько дней и закончится 30 ноября в 18:00 по московскому времени.

Epic Games Store

Аналогичная распродажа проходит в магазине Steam. Она закончится 1 декабря в 21:00. Большая часть игр продаётся со скидками до 50%, но есть и такие проекты, которые подешевели на 85% от обычной цены.

Steam


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