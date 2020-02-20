Пользователи заметили в сети забавный момент. По запросу «Steam store» в Google отображалась карточка магазина в поисковой выдаче с оскорблением в адрес главного конкурента платформы Valve — магазина Epic Games Store.Сразу под строчкой «Welcome to Steam» находилась надпись с фразой «Fuck Epic Games Store». Скриншот с доказательством успел сделать сайт PCGamesN. Речь идет об англоязычной версии поисковика. Предполагается, что причиной появления ругательств в адрес EGS мог стать пользовательский обзор на игру Metro Exodus, в котором содержится такая же фраза. Возможно, поисковик «подтянул» надпись с помощью специальной функции Staeam Labs. На момент публикации Valve не прокомментировала ситуацию.Epic Games Store — главный конкурент магазина Steam. Платформа от разработчиков Fortnite на старте получила много негативных отзывов из-за своего подхода к выпуску игровых релизов в эксклюзивном статусе. К примеру, игра Metro Exodus вышла сначала в EGS. Из плюсов магазина стоит отметить еженедельные бесплатные раздачи игр, а также более низкая комиссия для разработчиков по сравнению со Steam.