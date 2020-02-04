Судя по всему, прошедшие выходные пользователи Steam решили провести за игрой. Платформе удалось побить свой собственный рекорд по количеству онлайн-аудитории.



В воскресенье было зарегистрировано рекордное количество игроков, которые одновременно находились в сети Steam. Их число составило 18 801 944. Таким образом платформа побила свой собственный рекорд 2018 года, на тот момент количество онлайн-аудитории в январе достигло отметки 18 537 490. Оба показателя учитывали количество играющих пользователей, а также тех кто находился в магазине.



Новый рекорд может стать отличным поводом для Valve отпраздновать тот факт, что несмотря на почти 17 лет с момента запуска их платформа продолжает расти.





