Стоит ли обновляться на iOS 17.3.1 в России

Фархад
iPhone

Вчера мы рассказали об очень интересном изменении в бета-версии iOS 17.4. Если коротко, то Apple жёстко урезала функциональность веб-приложений для жителей Евросоюза. За этим последовали сообщения, что проблемы могут наблюдаться и в iOS 17.3.1.

Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым.

В наших реалиях веб-приложения пользуются огромным спросом, поскольку многие банковские приложения попросту отсутствуют в App Store. Поэтому лишиться пуш-уведомлений в веб-приложениях довольно страшно. Наш главред Георгий Лямин протестировал iOS 17.3.1 и несколько PWA. Спешим вас успокоить — всё работает, как и прежде.



Вывод — все ограничения распространяются только на счастливых жителей Европы. Возможно, Apple отслеживает геопозицию устройств по мобильному оператору и чипу сверхширокополосной связи. Скорее всего, это цена за возможность использования альтернативных магазинов приложений или месть Кука за принудительный перевод iPhone с Lightning на USB-C.
5
iGuides в Яндекс.Дзен —  zen.yandex.ru/iguides.ru
iGuides в Telegram — t.me/iguides
iGuides в VK —  vk.com/iguides
Источник:
Лямин
Cсылки по теме:
Apple до неузнаваемости изменила дизайн приложения iCloud для Windows
Вышла iOS 17.3.1 для всех владельцев iPhone
Плата за альтернативные App Store: Apple урезала функциональность веб-приложений для жителей Европы

Рекомендации

Рекомендации

В «Google Фото» появилась опция, которая быстро наведет порядок в вашей медиатеке
Водители «Яндекс Такси» теряют треть заработка из-за нововведения в тарифах
Подростки плюются от Android и массово переходят на iPhone. Что им не так?
Apple придумала идеальный способ лишить нас самой желанной функции iPhone и iOS

Будь в курсе последних новостей из мира гаджетов и технологий

Мы в соцсетях

Комментарии