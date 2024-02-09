Стоит ли обновляться на iOS 17.3.1 в России

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Вчера мы рассказали об очень интересном изменении в бета-версии iOS 17.4. Если коротко, то Apple жёстко урезала функциональность веб-приложений для жителей Евросоюза. За этим последовали сообщения, что проблемы могут наблюдаться и в iOS 17.3.1.В наших реалиях веб-приложения пользуются огромным спросом, поскольку многие банковские приложения попросту отсутствуют в App Store. Поэтому лишиться пуш-уведомлений в веб-приложениях довольно страшно. Наш главред Георгий Лямин протестировал iOS 17.3.1 и несколько PWA. Спешим вас успокоить — всё работает, как и прежде.Вывод — все ограничения распространяются только на счастливых жителей Европы. Возможно, Apple отслеживает геопозицию устройств по мобильному оператору и чипу сверхширокополосной связи. Скорее всего, это цена за возможность использования альтернативных магазинов приложений или месть Кука за принудительный перевод iPhone с Lightning на USB-C.