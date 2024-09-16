Стоит ли обновляться до iOS 18 в России?

Артем
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Компания Apple только что начала рассылать обновления iOS 18. Мы уже успели обновиться и протестировать оплату и работу российских банковских приложений.

Наш главный редактор Георгий Лямин удостоверился, что Т-Банк (экс-Тинькофф) и Сбер и другие банковские приложения продолжают работать стабильно. А пополнение Apple ID через МТС и билайн работает в штатном режиме.

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Пока, никаких проблем с важными приложениями не наблюдается, поэтому можно смело обновляться.

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Источник:
Telegram
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Комментарии

+28
BIV
Отслеживание движения глаз . Забавная штука 😀
2 часа назад в 22:59
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